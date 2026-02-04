Elodie e Franceska Nuredini appaiono sempre più unite. Stando al settimanale Chi le due starebbero pensando di andare a vivere insieme.

La nota cantante Elodie sarebbe pronta a voltare pagina. Il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione: l’artista romana e Franceska fanno coppia fissa. Le due sarebbero pronte ad andare a vivere insieme, difatti sono state paparazzate insieme mentre fanno shopping per la casa. Stando alle ipotesi del settimanale la ballerina già si sarebbe trasferita a casa della cantante.

Elodie – www.donnaglamour.it

Elodie e Franceska paparazzate dal settimanale Chi

Le foto pubblicate su Chi immortalano dei momenti di relax, ma non si tratta di immagini particolarmente intime. Le due ragazze sono state beccate mentre passeggiavano insieme per le vie di Milano. Una prima tappa da Zara Home, e dopo qualche acquisto di sono fermate a mangiare qualcosa insieme, per poi far ritorno a casa di Elodie. Secondo alcune voci la ballerina si sarebbe già stabilita a casa della cantante, e fra le due ci sarebbe un rapporto che andrebbe ben oltre la normale amicizia

Da più di un mese i social e gli organi di stampa non fanno altro che parlare di una preseunta relazione fra le due. Le dirette interessate non hanno mai smentito i gossip, anzi in qualche modo li hanno alimentati pubblicando foto insieme. Il loro amore sarebbe nato la notte di Capodanno, quando qualcuno ha riferito di averle viste scambiarsi un bacio appassionato.

I rumors sulla convivenza

Il settimanale Chi continua a sostenere che l’artista romana abbia una relazione con la ballerina. Si tratterebbe di un rapporto ormai consolidato e coronato dalla convivenza presso l’abitazione della cantautrice. “Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa. Al momento nessuna delle due ha commentato la relazione, ma non ce n’è bisogno: basta vedere le foto“ scrive Valerio Palmieri sul noto settimanale.

“Ora, dopo aver visto Elodie e Franceska in Thailandia e poi a Milano, dal parrucchiere, le vediamo mentre visitano un negozio di accessori per la casa” continua Palmieri.