Secondo il settimanale Chi, Chiara Ferragni sarebbe in trattativa con Netflix per la realizzazione di una docuserie che racconta il Pandoro Gate.

Chiara Ferragni ha da poco detto fine all’incubo del “Pandoro gate” che l’ha vista coinvolta in prima persona. Ad oggi è pronta a rilanciare la sua immagine dopo essere stata prosciolta da ogni accusa. Corteggiata da tv e piattaforme digitali, l’influencer sta riacquistando il suo ruolo di primo piano. Dopo Prime Video, anche Netflix vuole investire su di lei, realizzando una serie esclusiva sulla sua vita. Ecco, a seguire, l’indiscrezione lasciata dal settimanale chi.

Il pressing di Netflix per la docuserie su Chiara Ferragni

Dopo “Io sono notizia”, docuserie sulla vita del re dei paparazzi Fabrizio Corona, Netflix avrebbe già una nuova idea in mente. La piattaforma digitale statunitense vorrebbe raccontare le esperienze personali e professionali di Chiara Ferragni. Un’occasione imperdibile per l’influencer che avrebbe modo di svelare alcuni dettagli importanti, dichiarando una sua versione dei fatti sulla vicenda del “Pandoro gate”.

L’ex moglie di Fedez, tuttavia, non sarebbe ancora del tutto convinta di accettare la proposta di Netflix. Nel corso delle ultime settimane ha ricevuto diverse richieste da parte di Francesca Fagnani, Mara Venier e Silvia Toffanin, che la vorrebbero nei loro programmi per un’intervista. L’imprenditrice, tuttavia, ha sempre rifiutato le offerte.

“Un cachet di primissimo piano”: l’indiscrezione di Chi

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Netflix starebbe cercando di fare il possibile per convincere l’imprenditrice digitale. A quanto pare la piattaforma streaming sarebbe disposta a sborsare un cachet importante pur di portare in onda la vita di Chiara Ferragni. “Ma l’influencer è dubbiosa, la firma non è ancora arrivata” riporta la rivista.

Tuttavia per l’ex moglie di Fedez non sarebbe una novità raccontare le sue vicende personali in una serie tv. Nel 2021, infatti, insieme al suo ex marito era stata protagonista della serie “Ferragnez”, in cui hanno portato sul piccolo schermo la loro vita di coppia.