Carlo Conti, colpo di scena per Sanremo 2026: il nuovo annuncio riguarda il Presidente Mattarella. Il video

Il Presidente Mattarella riceverà al Quirinale Carlo Conti, Laura Pausini e i cantanti in gara. Un evento straordinario, mai accaduto in 76 anni di Festival

Carlo Conti ha annunciato un incontro fra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026 e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I conduttori ed i cantanti in gara saranno ricevuti al Quirinale. Un momento molto emozionante, che segnerà un’importante novità nella storia della kermesse canora.

Sanremo 2026: Mattarella riceve Conti, Pausini e i big in gara

Mancano ormai poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo. A partire dal 24 febbraio Carlo Conti tornerà al timone dell’evento musicale più importante dell’anno. Quest’anno sarà affiancato nella conduzione dalla cantante Laura Pausini, che delizierà il pubblico con le sue esibizioni canore.

Annunciati anche i nomi di alcuni co-conduttori, fra cui Can Yaman e Achille Lauro. L’attore turco e il cantante romano saliranno sul palco dell’Ariston rispettivamente la prima e la terza serata del Festival.

Nel corso delle ultime ore, Conti ha annunciato che i protagonisti di Sanremo 2026 saranno ricevuti in Quirinale dal Presidente della Repubblica. Conduttori e big in gara incontreranno Sergio Mattarella poco prima dell’inizio dell’evento.

La data dell’incontro

Per la prima volta nella storia del Festival, il Presidente della Repubblica riceverà il cast della manifestazione. Carlo Conti ha annunciato in un video esclusivo l’importante novità. Il conduttore fiorentino ha svelato anche la data dell’incontro in Quirinale.

“Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big in gara saremo ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione” ha dichiarato Conti.

Dunque fra poco più di una settimana si assisterà ad un evento straordinario: il cast di Sanremo 2026 riceverà i complimenti per l’avvio della kermesse canora da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.