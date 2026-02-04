Belen Rodriguez mostra nelle sue storie su Instagram la sua nuova cabina armadio nella casa di Milano: una stanza ordinata e lussuosa.

Ospite a Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi, ma è sui social che ha davvero sorpreso tutti mostrando un angolo esclusivo della sua nuova casa: la cabina armadio. Altro che semplice armadio, si tratta di una vera e propria stanza interamente dedicata al suo guardaroba, dal valore stellare…

Belen Rodriguez svela la sua cabina armadio di lusso

Martedì 3 febbraio, Belen Rodriguez ha condiviso nelle sue Instagram Stories una serie di video in cui ha mostrato con entusiasmo il risultato del lavoro svolto nella nuova casa che, pur non esplicitato, sembra essere situata nel raffinato quartiere Brera a Milano. “Allora sono felicissima perché finalmente ho un armadio grande“, ha detto con un sorriso.

Grazie all’intervento de ‘L’Armadio di Grace‘, la showgirl ha potuto trasformare il suo guardaroba in una stanza ordinata, spaziosa e luminosa, impreziosita da una grande portafinestra che la rende simile a uno showroom di lusso.

Scorrendo con il telefono tra scaffali e appendiabiti, ha mostrato con orgoglio la disposizione dei suoi capi: “Vi faccio vedere le magliette. Eccole qua. Sembra veramente un negozio di abbigliamento“. Un colpo d’occhio che lascia intuire non solo la quantità, ma anche il valore della collezione, composta da abiti raffinati, tessuti pregiati e dettagli scintillanti.

“Vi faccio vedere subito una cosa meravigliosa”

A colpire più di tutto è la cura con cui è stato organizzato il suo intimo, che Belen Rodriguez ha definito “una cosa meravigliosa“. “Guardate com’è ordinato, è una cosa pazzesca veramente quello che fanno, a me hanno salvato la vita“, ha dichiarato sui social.

Ha poi mostrato anche camicie e pullover: “Tutti messi perfettamente“. Infine, ha voluto ringraziare ancora una volta chi l’ha aiutata a realizzare questo spazio su misura: “Quindi sono felicissima di quello che hanno fatto queste ragazze. Vi faccio vedere le giacche. E’ tutto in perfetto ordine“.