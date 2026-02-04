Maria Rita Parsi si è spenta il 2 febbraio. Ma cosa si nasconde davvero dietro la sua scomparsa? Spunta un dettaglio sulla presunta causa.

Maria Rita Parsi si è spenta il 2 febbraio. La notizia, inaspettata e sconvolgente, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo della psicologia e nella lotta per i diritti dei minori. Colleghi, amici e volti noti della televisione – tra cui Caterina Balivo, Vladimir Luxuria e Eleonora Daniele – hanno subito espresso il loro dolore, ma resta una domanda che continua a tormentare tutti: le cause della sua morte. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Addio a Maria Rita Parsi: il mistero sulla presunta causa della sua morte

Maria Rita Parsi non era soltanto una psicologa di fama e un volto televisivo conosciuto, ma una pioniera della psicoanimazione e fondatrice di realtà fondamentali come la Scuola Italiana di Psicoanimazione (SIPA) e la Fondazione Movimento Bambino Onlus.

A confermare l’incredulità la sua scomparsa è stata anche Eleonora Daniele, durante la diretta di Storie Italiane. Tra le lacrime, ha detto: “Era una di famiglia, dava gioia, ci mancherà tanto“. Ma è un’altra frase che ha gelato il pubblico: “Non era malata“.

Secondo le voci emerse nelle ore successive alla sua scomparsa, la causa del decesso sarebbe riconducibile a una morte improvvisa. Ma ad aggiungere un dettaglio ci ha pensato Vladimir Luxuria a La Volta Buona.

“Mi aveva confessato di avere questo dolore alla gamba”

Tra le ultime persone ad aver avuto un contatto diretto con Maria Rita Parsi, c’è Vladimir Luxuria. Intervenuta durante la trasmissione La Volta Buona, come riportato da il sito Il Messaggero, ha rivelato un particolare che in molti non conoscevano: “L’ho sentita qualche giorno fa. Mi aveva confessato di avere questo dolore alla gamba, ma che non aveva tempo di andare a farsi controllare“. Un’affermazione che, riletta oggi, assume un significato inquietante.