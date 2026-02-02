Dopo le accuse di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, Belen rompe il silenzio e chiarisce il suo rapporto con Maria De Filippi.

Dopo l’intervento dell’ex letterina, anche Belen Rodriguez ha voluto dire la sua verità (indirettamente) in merito alle affermazioni fatte da Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo – Il Prezzo del Successo. Secondo quanto raccontato dall’ex re dei paparazzi, il rapporto tra la showgirl argentina e Maria De Filippi si sarebbe incrinato in seguito a una richiesta di maggiore spazio a Tu Si Que Vales. Ecco, a seguire, la risposta della showgirl a Che Tempo che Fa.

Le contraddizioni di Fabrizio Corona

Curiosamente, come riportato da Biccy, lo stesso Fabrizio Corona aveva già fornito una versione diversa nel giugno del 2023, dal suo canale Telegram, smentendo ogni ipotesi di ‘cacciata’ da parte di Mediaset: “Vi dico io tutta la verità su Belen e sull’addio a Mediaset. Prima di tutto, Belen non è mai stata cacciata da Tu Si Que Vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha deciso lei di sua spontanea volontà dopo nove anni di non fare più quel programma. Ma si tratta di una scelta sua. Secondo, non è stata cacciata da Le Iene da Pier Silvio o Mediaset“.

Dichiarazioni che oggi risultano in contrasto con quanto affermato nell’ultimo episodio del suo format Falsissimo. Ma cosa ha detto Belen Rodriguez a Che Tempo che Fa?

La replica di Belen su Maria De Filippi

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Belen Rodriguez ha parlato apertamente della stima che prova nei confronti di Maria De Filippi, smentendo qualsiasi voce di tensione: “Che cosa ho imparato da Maria? Lei ha una mente davvero incredibile ed è questo che mi ha portato a imparare da lei, ad esempio ho imparato a pensare in modo costruttivo. È molto intelligente davvero, è molto psicologa Maria. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, sicuramente ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo, mentre parlavo con lei. Non è una cosa da poco, è molto importante imparare cose nuove e non fermarsi mai“.