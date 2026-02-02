Carlo Conti è ormai pronto per Sanrermo 2026. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, il conduttore ha svelato il segreto sulla sua iconica abbronzatura.

Manca ormai meno di mese e il Festival di Sanremo 2026 avrà inizio. Carlo Conti è pronto per risalire sul palco dell’Ariston dopo il successo dello scorso anno. Una nuova avventura che lo rimpie di emozione ed entusiamo. Conti, infatti, sta lavorando per cercare di realizzare un Festival che possa sorprendere il pubblico. Ospite a Verissimo nel corso della puntata del 1 febbraio, il presentatore ha parlato del segreto dietro la sua iconica abbronzatura.

Carlo Conti a un passo da Sanremo 2026

Carlo Conti sarà per il secondo anno consecutivo al timone di uno degli eventi musicali più importanti. Finita l’era Amadeus, la Rai ha voluto puntare sul noto presentatore fiorentino, che conta all’attivo già diverse conduzioni del Festival.

Per il 2026 Conti ha scelto Laura Pausini, cantante di fama internazionale, al suo fianco. Una spalla solida che lo accompagnerà per le cinque serate dell’evento. Mercoledì 25 febbraio la coppia sarà affiancata dal cantante Achille Lauro, che salire sul palco dell’Ariston per un presunto omaggio alle giovani vittime di Crans-Montana.

La rivelazione di Carlo Conti sull’abbronzatura

Ospite da Silvia Toffanin, il presentatore ha raccontato di vivere questo momento in attesa del Festival con gioia ma anche con un po’ d’ansia. Mancano poche settimane al debutto e ogni dettaglio deve essere definito per bene.

Ad un certo punto Carlo Conti ha iniziato a ricordare alcuni momenti della sua infanzia, menzionando anche il suo iconico colorito scuro. “Al mare, da piccolino, a mia mamma chiesero se fossi stato adottato” ha rivelato, lasciando intendere di avere avuto da sempre questa carnagione. “Ho una pelle leggermente scura e non ho la fase del rosso. Uso sempre la protezione, ma se c’è un raggio di sole me lo prendo, è mio” ha dichiarato il 64enne, smentendo l’uso di lampade abbronzati.