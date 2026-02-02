Francesco Baccini, malore improvviso per il cantautore: salta l’ospitata da Mara Venier, come sta adesso

Francesco Baccini, noto cantautore genovese, ha scelto di non essere presente a Domenica In. Una rinuncia forzata a causa di un problema di salute.

Un malore ha costretto Francesco Baccini a rinunciare all’ospitata a Domenica In. Il 65enne sarebbe dovuto essere presente in studio domenica 1 febbraio. Un problema di salute l’ha spinto a rivolgersi ai medici e non sottovalutare i sintomi. Come raccontato qualche giorno fa da Nicola Carraro, marito di Mara Venier, anche lui ha dovuto affrontare un momento delicato a causa di problematiche di salute. Ecco, a seguire, come sta ora il cantante di “Sotto questo sole”.

Francesco Baccini rinuncia a Domenica In

Era fra i nomi previsti in studio da Mara Venier per domenica 1 febbraio. Francesco Baccini, però, ha dovuto rinunciare a quest’importante opportunità per dedicarsi a qualcosa di più urgente. Nella giornata di ieri, domenica 1 febbraio, proprio mentre si stava preparando per raggiungere gli studi Rai è stato colto da un malore.

Nonostante il desiderio di essere presente a Domenica In, come riportato da il Giorno, il cantautore ha preferito sottoporsi ad alcuni controlli. Il 65enne, che da anni vive a Imbersago, in provincia di Lecco, si è recato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate.

Come sta il cantautore dopo il malore

In attesa di essere sottoposto ai controlli medici, Francesco Baccini si è intrattenuto a parlare con gli altri degenti. Ai presenti avrebbe confidato la volontà di recarsi in Rai nonostante le sue condizioni di salute.

Il personale medico, tuttavia, dopo le visite e gli esami ha consigliato al cantante di osservare un periodo di riposo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma occorre procedere con prudenza, evitando sforzi.

Una piccola pausa forzata che arriva proprio mentre Baccini è impegato nella promozione del suo nuovo singolo “Franco Califano”. Il progetto segna il suo ritorno alla musica oltre che un omaggio al grande cantautore romano, scomparso il 30 marzo 2013.