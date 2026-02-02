È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e psicologa della tv, voce storica per la tutela dei diritti dei minori: l’annuncio.

Dopo il lutto per il cantante Piero Pelù, anche il mondo della televisione e della cultura piange Maria Rita Parsi, scomparsa all’età di 78 anni. Psicoterapeuta, psicopedagogista e docente, è stata una presenza costante nei salotti televisivi, dove ha sempre portato con competenza e passione il tema della tutela dei diritti dei minori.

Addio a Maria Rita Parsi: il volto della psicologia in TV

Il nome di Maria Rita Parsi è stato per decenni legato a un lavoro strutturato e continuo con le istituzioni, italiane e internazionali, chiamate a vigilare sulle condizioni dei minori. Al centro della sua attività professionale, sempre la tutela dei bambini e degli adolescenti.

È stata presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus e membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, organismo di supporto alle politiche governative.

Dal 2020 faceva parte, come componente esperta, dell’Osservatorio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e dal 2021 partecipava al gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la Child Guarantee, iniziativa europea contro povertà ed esclusione sociale dei più giovani.

Nel 2012 era stata eletta nel Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, organismo incaricato di monitorare l’applicazione della Convenzione ONU nei Paesi aderenti.

Era nota anche per i suoi interventi nelle trasmissioni televisive, tra cui Mattino 5. Proprio il programma di Mediaset ha comunicato in diretta la notizia della sua scomparsa. “Un grande dispiacere è morta la professoressa Parsi. Un’ospite tra le più gradite del nostro programma. Una grande professionista che si occupava di minori e di psicologia dei più piccoli e dei più fragili“. ha dichiarato il conduttore Francesco Vecchi.

Alla sua voce si è unita quella della conduttrice Federica Panicucci: “Questa notizia ci ha lasciato sgomenti“.

La sua eredità nel mondo della psicologia

Maria Rita Parsi ha attraversato vari ambiti con la sua attività: dalla clinica alla ricerca, dalla produzione editoriale all’impegno pubblico. Ha svolto attività di consulenza per il Tribunale civile di Roma e per la Commissione parlamentare per l’infanzia. Partecipando anche a organismi di controllo e coordinamento sulla regolamentazione dei contenuti televisivi e pubblicitari, con particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti dei minori.