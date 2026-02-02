Valeria Marini ha spiegato come è nato il meme “Vorrei un po’ di cocco”. La showgirl ha ricordato l’esperienza all’Isola dei famosi

Di recente, Valeria Marini è stata protagonista di un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, secondo cui sarebbe in arrivo su Netflix una docuserie su Netflix. Qualche giorno fa, invece, al podcast di Fanpage ha confidato come siano nati alcuni meme che la vedono protagonista, partendo dal celebre “Ma chi?”, il tormentone di Pomeriggio 5, fino ad arrivare a “Vorrei un po’ di cocco” . Ecco, a seguire, com’è nato.

L’indiscrezione sulla docuserie sulla vita della showgirl

Mentre “Io sono notizia”, la docuserie sulla vita di Fabrizio Corona continua a generare polemiche, anche Valeria Marini si prepara a raccontare la sua storia su Netflix. A rivelare la notizia, sul settimanale Chi è stato Giuseppe Candela, sottolineando che la soubrette sarebbe pronta a trasformare la sua “vita stellare” in una serie televisiva.

Stando alle dichiarazioni di Candela la docuserie partirebbe dagli esordi teatrali della showgirl, sino ad arrivare alle esperienza cinematografiche, i programmi televisivi e le partecipazioni ai reality. Ovviamente ci sarà spazio anche per gli amori, in particolar modo la tormentata relazione con Vittorio Cecchi Gori.

Valeria Marini racconta come è nato il meme “Vorrei un po’ di cocco”

Una Gif animata riporta una scena del 2012 che vede protagonista Valeria Marini alle prese con l’apertura di un cocco. La donna, all’epoca concorrente a L’Isola dei Famosi, desidera mangiare del cocco, tanto da decidere di aprirlo da sola, con il solo ausilio di un piccolo coltello e una pietra. L’operazione, tuttavia, si rivela più complessa del previsto e il coltello si spezza.

Al podacast di Fanpage, la showgirl ha ricordato quei momenti, svelando come è nato il meme “Vorrei un po’ di cocco”.

“Il cocco me lo ricordo, avevo una fame da morire e volevo mangiare qualcosa! La cosa che fa ridere è che sono rimasta frizzata, immobilizzata senza dire una parola! Lì c’era il clima del terrore, erano tutti affamati, io ho rotto l’unico coltello per poter aprire i cocchi e poter far qualcosa… Dopo l’abbiamo risolta: abbiamo fatto una prova e abbiamo rivinto il coltello. Nessuno però sa che la mia disperazione era perché quel coltello era l’unica specie di specchio che c’era. Quello un pochino specchiava e potevi vedere come stavi!” ha spiegato la soubrette.