Geolier ospite a Che Tempo Che Fa spiega perché si è presentato in tuta. La gag con Fabio Fazio diverte il pubblico. Il video.

Dopo aver sorpreso la sua fidanzata Chiara Frattesi con una dolce dedica sui social, Geolier è arrivato come ospite nel programma della domenica di Fabio Fazio. Il cantante è entrato in studio sfoggiando un outfit casual, rimanendo fedele al suo consueto look. Una tuta semplice, più simile ad un look da tempo libero che ad uno da ospitata televisiva. Ecco, a seguire, la gag con il conduttore di Che Tempo che Fa.

Fabio Fazio

Geolier ospite d’onore a Che tempo che fa

Reduce dal successo del suo ultimo album “Tutto è possibile”, Emanuele Palumbo, alias Geolier, è arrivato in studio da Fabio Fazio come ospite d’onore. Il cantante ha parlato dei numeri registrati dal suo ultimo lavoro discografico. Un record assoluto, diventato disco d’oro in appena una settimana. Un trionfo che anticipa il tour negli stadi previsto a partire dal prossimo giugno.

A colpire i telespettatori non sono solo i testi del noto cantante partenopeo, ma anche la sua genuinità. L’artista si è presentato in studio con un look semplice, in tuta.

Il cantante spiega a Fabio Fazio perché si è presentato in tuta

Al termine dell’intervista, Geolier ha spiegato il motivo per cui è apparso in tuta. Il conduttore di Che Tempo che Fa ha introdotto il discorso, dichiarando di essere felice di essere stato menzionato in una canzone del disco.

A tal proposito, il cantante ha svelato un retroscena sulla scelta del look: “Nella canzone dico ‘Se un giorno vado da Fazio, ci vado in tuta’, ho mantenuto la promessa”. “Non è un’offesa, te lo avevo chiesto” ha aggiunto il giovane artista. “Mi sarei offeso se tu non fossi venuto in tuta. Facciamo così: la prossima volta che ci vediamo io vengo in tuta, e tu metti l’abito blu” ha replicato Fabio Fazio.