Nicola Carraro, la festa di compleanno dopo un anno da incubo: il bacio con Mara Venier

Mara Venier ha festeggiato l’ottantaquattresimo compleanno di suo Nicola Carraro. Dopo un anno terribile ritorna il sorriso per entrambi.

Di recente Nicola Carraro ha dichiarato di aver vissuto un momento molto delicato a causa di alcuni problemi di salute. Oggi, dopo un anno difficile, Mara Venier ha festeggiato il compleanno del suo grande amore con una festa intima, a cui hanno preso parte i familiari e gli amici più cari. La coppia è apparsa affiatata e finalmente serena dopo la brutta esperienza vissuta in questi ultimi mesi.

Mara Venier – www.donnaglamour.it

L’anno terribile di Nicola Carraro raccontato a Chi

Appena qualche giorno fa il produttore cinematografico Nicola Carraro ha raccontato al settimanale Chi di essere stata in grave pericolo a causa di una pancreatite. I problemi hanno inizio lo scorso inverno, quando si frattura la schiena a causa di una caduta. Grazie a Luca Zaia, amici della moglie Mara Venier, viene indirizzato in un centro d’eccellenza a Treviso, specializzato per problemi alla schiena.

In poco tempo, grazie alla bravura dei medici, Carraro riesce a riprendere a camminare. “Questo professore, grazie a un macchinario particolare, nel giro di dieci minuti mi rimette in piedi. Torno a Milano, cammino, faccio fisioterapia“, ha dichiarato

Pochi mesi dopo, però, il farmaco prescrittogli inizia a provocargli alcuni effetti collaterali. La situazione precipita, tanto da richiedere il ricovero presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove gli viene diagnosticata una pancreatite, causata appunto dal farmaco dimagrante.

Mara Venier baci e sorrisi alla festa del marito

Nicola Carraro ha svelato di aver vissuto momenti di grande paura. La pancreatite l’ha fortemente debilitato, tanto da richiedere un ricovero di diverse settimane. A sostenerlo costantemente la moglie Mara Venier, nonostante gli impegni televisivi. Il produttore, infatti, ringrazia la consorte: “Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi“.

Dopo mesi complicati, la coppia ieri ha festeggiato gli 84 anni di Carraro. Un party raffinato a cui hanno preso parte anche Alberto Matano e Tommaso Cerno. Al momento del taglio della torta la coppia appare raggiante, scambiandosi un tenero bacio.