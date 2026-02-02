Massimiliano Rosolino e Natalia Titova insieme per il compleanno della figlia: la foto di famiglia

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova hanno celebrato il tredicesimo compleanno di Vittoria, la loro seconda figlia. Gli scatti confermano la gioia della famiglia.

Momenti di gioia e serenità per l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e la ballerina Natalia Titova, che hanno festeggiato i 13 anni della secondogenita. L’ex campione è reduce dall’esperienza a “Ballando con le stelle” in una veste inedita, sostituendo Paolo Belli. A giudicare dagli scatti pubblicati dalla coppia sui social, i festeggiamenti della piccola Vittoria si sono svolti in grande armonia, rendendo felici i genitori e la sorella maggiore.

L’esperienza di Massimiliano Rosolino a Ballando con le stelle

Dopo aver preso parte allo show di Milly Carlucci, in qualità di concorrente, Massimiliano Rosolino ha scelto di cimentarsi in una nuova veste sempre all’interno dello stesso programma. Nel corso dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle” la signora Carlucci lo ha scelto come sostituito di Paolo Belli, impegnato come concorrente in gara.

Un’esperienza entusiasmante, che lo ha riempito di emozioni. Nel corso delle puntate, ha avuto modo di rincontrare Filippo Magnini, suo storico amico.

Riguardo alla loro amicizia, l’ex campione ha dichiarato: “Con Filippo ho passato degli anni, da adulto, post vittoria olimpica, tra i più belli. Era divertente dare il massimo con una persona del genere. La cosa più bella è vedere che dopo tanti anni siamo rimasti legati e rispettosi l’uno dell’altro”.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino festeggiano i 13 anni di Vittoria

Natalia Titova e il marito stati impegnati con i festeggiamenti per il compleanno di Vittoria. La ragazzina ha spento 13 candeline, circondata dall’affetto della sua famiglia.

“Ancora auguri, amore mio. Come volevi tu: più di dieci giorni di festa, con tutta la famiglia, gli amici di scuola e quelli speciali del nuoto” ha scritto Massimiliano Rosolino, accompagnando uno scatto di famiglia. “Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci”, ha detto il 47enne.