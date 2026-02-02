Samira Lui parla di Gerry Scotti, la lacrime da Silvia Toffanin: “Non me l’aspettavo…”

Samira Lui, ospite a Verissimo, ha parlato del suo lavoro e dei suoi progetti futuri. La ragazza è stata sorpresa da un messaggio di Gerry Scotti.

La showgirl Samira Lui è stata ospite a Verissimo nel corso della puntata andata in onda domenica 1 febbraio. A Silvia Toffanin ha parlato delle emozioni che sta provando durante il game show “La ruota della fortuna”. Dopo il mistero della scomparsa dai social prima dell’intervista a Verissimo, la valletta ha è stata sorpresa dal conduttore Gerry Scotti con un messaggio.

Samira Lui ospite a Verissimo: “Non mi aspettavo il successo de La Ruota della Fortuna”

In onda dal lunedì alla domenica nella fascia dell’access prime time, Samira Lui è la showgirl che accompagna Gerry Scotti nel programma “La ruota della fortuna”. Bellezza disarmante, corpo statuario e innata simpatia sono le doti che la contraddistinguono e che hanno attirato fin da subito l’interesse del pubblico.

Ospite a Verissimo, l’ex gieffina ha raccontato di essere molto felice in questa fase della sua vita. “Sto vivendo un bel periodo, mi sento amata, voluta bene. È una cosa strana” ha detto la giovane friulana. “Non mi aspettavo il successo de La Ruota della Fortuna, non me ne rendo neanche conto forse. Da bambina sognavo di poter lavorare su un palcoscenico, intrattenere le persone” ha aggiunto con commozione la showgirl.

Da Silvia Toffanin ha poi parlato dello splendido rapporto che la lega alla sua famiglia, in particolare alla mamma e ai nonni. Oggi trascorre meno tempo con loro a causa del lavoro, ma appena può scappa dai suoi cari per riabbracciarli.

Le parole di Gerry Scotti per Samira Lui

Presente nello studio di Verissimo, la valletta ha ricevuto un videomessaggio da parte di Gerry Scotti. Il conduttore ha speso belle parole per la ragazza, complimentandosi per l’eduzione e l’eleganza.

“Ho preteso che non fosse solo una bellezza giracaselle, ma anche che mettesse in difficoltà i concorrenti, facesse le sue domande” ha dichiarato il noto conduttore, ricordando i momenti in cui stava per scegliere la nuova valletta del programma.

“Gerry è una grande persona, abbiamo un rapporto di amicizia, di stima. Questa è la cosa più grande che una possa ottenere. Ci fa divertire tanto” ha risposto Samira con grande commozione e ammirazione.