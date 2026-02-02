Carolyn Smith a Verissimo: la lunga battaglia contro il tumore, l’incontro con Re Carlo e il dolore per la maternità mancata.

Dopo la recente intervista al Corriere della Sera, Carolyn Smith è tornata a raccontarsi nel salotto televisivo di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso con grande sincerità la sua lunga battaglia contro il tumore al seno, l’incontro con Re Carlo e il suo rapporto con la maternità mancata.

“Si è riattivato in tre punti”: la battaglia di Carolyn Smith con il tumore

Carolyn Smith combatte da oltre dieci anni contro il tumore al seno. Un percorso lungo e complesso, che ha cambiato radicalmente la sua quotidianità: “Mi sono stancata della situazione oncologica, sono più di dieci anni di battaglia“.

Nonostante la fatica, continua ad affrontare tutto con determinazione, pur ammettendo i momenti di fragilità: “Non sono sempre positiva, ma la vita è troppo bella per guardare solo la parte brutta“.

A Verissimo, ha raccontato il momento più difficile che è arrivato lo scorso luglio, durante una vacanza, quando ha ricevuto una chiamata che ha allarmato anche il compagno Tino: “Si è riattivato in tre punti“. Uno dei tre si è poi rivelato solo un’infiammazione, un altro era già noto, ma il terzo, alla costola, ha richiesto radioterapia. “Ho pianto tanto, poi mi sono tuffata nel lavoro“, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Ha affrontato trenta sedute di radioterapia, due al giorno: “Il primo giorno è stato devastante, ho avuto un attacco di panico, non riuscivo a trattenere il fiato, vedevo tutto nero“. Per proteggere il compagno, ha deciso di affrontare tutto da sola: “Mi sono trasferita a Roma da sola. (…) se lui soffre, soffro anche io. In quel momento dovevo restare tranquilla“.

Ora attende con speranza il prossimo controllo, fissato per il 6 febbraio: “Scoprirò se ne è valsa la pena“.

L’incontro con Re Carlo e la maternità

Tra i momenti significativi degli ultimi mesi, a Verissimo Carolyn Smith ha raccontato anche l’incontro con Re Carlo. Un’occasione per lei tanto importante da farle modificare la terapia: “Per incontrare Re Carlo ho cancellato la seduta di chemioterapia (…) Abbiamo parlato della nostra situazione oncologica. Mi ha detto che dobbiamo avere sempre fiducia nella ricerca e nei medici“.

Infine, ha parlato con delicatezza e sincerità del desiderio di diventare madre, mai realizzato: “Ho voluto figli quando ero un po’ più grande, ma non sono mai arrivati“.