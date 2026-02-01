Dopo la rottura mai ufficializzata con Elodie, Andrea Iannone torna a far parlare di sé con una frase social che suona come una chiara stoccata.

Dopo il presunto scambio di messaggi con l’ex Belen, Andrea Iannone torna al centro del gossip con un post Instagram che ha sollevato più di un sospetto. Il pilota, infatti, ha condiviso una frase che in molti hanno interpretato come una stoccata a Elodie. Proprio mentre entrambi sembrano ormai proiettati verso nuove frequentazioni.

Il silenzio di Elodie e la papparazzata con Rocio Munoz Morales

Mentre Andrea Iannone lancia messaggi velati, Elodie non ha rilasciato commenti sulla fine della storia con il pilota. La cantante è stata però paparazzata a Milano insieme alla ballerina Franceska Nuredini, con cui ha appena concluso un viaggio in Thailandia. Le due, secondo il settimanale Chi, erano “felici e euforiche” e avrebbero notato i fotografi, tanto da posare spontaneamente.

Nel frattempo, il pilota è stato avvistato con Rocio Munoz Morales, con cui avrebbe trascorso un fine settimana romantico in un relais di lusso.

La presunta stoccata di Andrea Iannone sui social

In uno dei sui ultimi post su Instagram, Andrea Iannone ha pubblicato una serie di scatti che raccontano il suo inizio anno tra viaggi e momenti di relax.

A chiusura della raccolta, una foto di Geolier con la fidanzata Chiara Frattesi accompagnata dalla frase: “Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna“.

Una citazione che, pur non menzionando direttamente Elodie, è stata letta da molti come una stoccata rivolta proprio alla cantante, con cui ha condiviso una relazione molto chiacchierata. A rafforzare questa lettura c’è anche la descrizione generale del post: “Day by day“, ovvero “giorno dopo giorno“. Quasi a sottolineare il tentativo di voltare pagina e costruire una nuova fase della sua vita.

Ecco, a seguire, il post su Instagram: