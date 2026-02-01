Il trapper romano Tony Effe sorprende con una nuova sfida artistica: il suo debutto da attore protagonista al cinema.

Dopo il cambio look da neo papà, Tony Effe sorprende ancora: questa volta non si tratta di musica, ma di una nuova sfida artistica che lo vede protagonista in un contesto completamente diverso. Il trapper romano si prepara a debuttare come attore protagonista. Ecco, a seguire, il film e il suo commento.

Tony Effe debutta al cinema: il film e il cast stellare

Il film che segna questa nuova fase della carriera di Tony Effe si intitola Agata Christian – Delitto sulle nevi ed è una commedia gialla diretta da Eros Puglielli, in uscita nelle sale italiane il 5 febbraio 2026. Una sfida nuova per l’artista, che si troverà a recitare accanto a Christian De Sica.

La pellicola si muove nel solco del cinepanettone, mescolando ironia e mistero in un’ambientazione suggestiva: una lussuosa residenza in Valle d’Aosta. Qui, il protagonista Christian Agata, un investigatore romano, è invitato a trascorrere un tranquillo weekend. Ma la vacanza prende una piega inattesa quando si verifica un omicidio: a perdere la vita è il padrone di casa, patriarca di una famiglia divenuta celebre grazie al gioco Crime Castle.

Le parole del fidanzato di Giulia De Lellis

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Tony Effe ha condiviso con il pubblico alcune impressioni sulla sua esperienza da attore: “Mi sono divertito tantissimo. È capitato in un momento particolare perché avevo anche la mia ragazza incinta (Giulia De Lellis ndr), quindi dovevo gestire bene entrambe le cose. Mi ricordo solo che ho dormito e fumato tantissimo mentre giravamo“.

Non è la prima volta che il trapper e fidanzato di Giulia De Lellis appare sul grande schermo: da bambino aveva già recitato in Viaggi di nozze, celebre pellicola diretta da Carlo Verdone.