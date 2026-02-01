Giulia Salemi, l’appello a Milly Carlucci: perché la ‘snobba’ per Ballando con le Stelle

A TV Talk, Giulia Salemi si candida a sorpresa per Ballando con le Stelle e lancia un’appello a Milly Carlucci. Il video.

Dopo la risposta sui social di Elisabetta Gregoraci, un’altra vip si unisce al coro di aspiranti protagonisti di Ballando con le Stelle. Giulia Salemi, ospite della puntata di TV Talk, ha colto l’occasione per raccontare i suoi sogni nel mondo della televisione italiana. Durante l’intervista con Mia Ceran, l’influencer ha parlato apertamente del desiderio di partecipare allo show di Rai 1 e ha rivelato anche due programmi Mediaset in cui vorrebbe lavorare come conduttrice.

I due programmi Mediaset che vorrebbe condurre

Tutto è iniziato con una domanda rivolta a Giulia Salemi su quale fosse il suo sogno televisivo. Divertita, ha risposto: “Avete tempo?“, lasciando intuire di avere molte aspirazioni. Oltre alla voglia di mettersi in gioco come concorrente di Ballando con le Stelle, ha confessato di avere anche ambizioni da conduttrice.

Durante la puntata di TV Talk ha dichiarato: “Da conduttrice sicuramente ci sono due programmi che amo particolarmente. Uno è Le Iene, sia fare la Iena che condurre in studio, e l’altro ovviamente dato che sono nata lì, quindi il Grande Fratello“.

L’appello di Giulia Salemi a Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

Non solo conduttrice, ma Giulia Salemi ha anche un sogno come concorrente. Ha spiegato a Mia Ceran: “Da concorrente ne ho un ultimo sogno: quello di fare Ballando con le Stelle. Però c’è un problema…“.

L’ex gieffina ha spiegato con sincerità la difficoltà che potrebbe ostacolare la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci: “Da anni si sa che Milly non prende persone che hanno la ‘macchia reality’“.

Una considerazione che però non le ha impedito di rivolgere un invito diretto, con tono scherzoso ma deciso, alla conduttrice Rai: “Quindi Milly, i tempi sono cambiati dai, facci un pensierino. Anche perché io sono molto impacciata e mi divertirebbe molto“.