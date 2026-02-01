Blanco pubblica una foto nudo in ospedale sui social: il dettaglio al polso e la frase fanno temere un problema di salute.

Dopo aver lanciato il suo nuovo singolo ‘Anche a vent’anni si muore’, Blanco ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra completamente nudo in una stanza d’ospedale. Uno scatto forte, improvviso che ha subito generato reazioni contrastanti tra fan e follower. Nessuna spiegazione concreta, solo una frase criptica che alimenta domande e preoccupazioni.

Blanco e i precedenti problemi di salute

Nei mesi scorsi, Blanco aveva già accennato a problemi di salute: a settembre era stato costretto ad annullare alcuni concerti. In quell’occasione aveva rassicurato i fan dicendo che non era nulla di grave, ma senza entrare nei dettagli.

Ora, con questa nuova immagine, tornano i dubbi. Il post è arrivato in contemporanea al rilascio del nuovo singolo, segnando un ritorno sulle scene dopo l’album “Innamorato” del 2023.

La foto nudo in ospedale e la frase che non chiarisce nulla

Nell’immagine pubblicata il 30 gennaio 2026, Blanco appare totalmente nudo. Il suo corpo, coperto da pixel nelle parti intime, è visibilmente teso, in una posa che sembra un urlo. I muscoli e i grandi tatuaggi sul tronco e sulle braccia sono in primo piano, ma ciò che colpisce davvero è l’ambiente intorno: una stanza che ricorda chiaramente un ospedale.

Si vedono un letto con lenzuola disfatte, un altro accanto, un borsone poggiato dietro di lui e, al polso, il classico braccialetto bianco dei pazienti ricoverati. A complicare tutto c’è la frase che accompagna il post: “Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori“. Una frase aperta, priva di riferimenti chiari, che non aiuta a capire cosa sta succedendo. Il post ha già superato i 160.000 like e non sono mancati i commenti, anche da parte di altri cantanti e volti noti dello spettacolo.