La cantante Anna Tatangelo annuncia uno stop: svelate le motivazioni in un lungo messaggio rivolto ai fan sui social.

Da poco diventata mamma per la seconda volta, Anna Tatangelo ha scelto di prendersi una pausa e di rimandare le date del suo atteso tour. La notizia è arrivata direttamente dai suoi canali social, dove la cantante ha pubblicato un messaggio rivolto al suo pubblico. Ecco, a seguire, le motivazioni dietro questa decisione.

“Non è una decisione facile, ma è quella giusta”: le parole di Anna Tatangelo

“Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di TATANGELES. ma ho bisogno di chiedervi ancora un di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta“. Con queste parole Anna Tatangelo ha annunciato il rinvio delle date del suo tour.

Nel lungo testo condiviso sui social, la cantante ha spiegato cosa l’ha spinta a prendere questa direzione. “In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica“, ha dichiarato.

Un messaggio che sottolinea il desiderio di vivere appieno un momento importante della sua vita privata, senza però trascurare il legame con i fan. “Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni!“, ha aggiunto.

Il tour è cancellato? La risposta

Anna Tatangelo ha chiarito che si tratta solo di un rinvio temporaneo, e che l’appuntamento con il pubblico è semplicemente spostato più avanti. “Per farlo però ho bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate: musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio“, ha spiegato.

La cantante ha poi rassicurato chi ha già acquistato i biglietti: non sarà necessario fare nuovi ordini. Il tour ci sarà, e i fan potranno vivere presto l’esperienza dei concerti live. “Ci vedremo comunque in tour questa estate, come sempre, per condividere insieme la musica dal vivo! Grazie per esserci sempre, per aspettarmi e per farmi sentire cosi tanto amata. Con tutto il mio cuore, Anna“.