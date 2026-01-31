Sanremo 2026, l’elenco completo dei duetti per la serata delle cover: l’annuncio di Carlo Conti

Festival di Sanremo 2026, l’elenco completo dei duetti per la serata delle cover: l’annuncio del conduttore Carlo Conti.
Dopo aver annunciato Achille Lauro come co-conduttore, Carlo Conti ha proseguito nel raccontare i dettagli di questo attesissimo Festival di Sanremo 2026, soffermandosi sulla serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio. Durante il TG1 del 31 gennaio, il direttore artistico ha svelato l’elenco completo dei duetti che animeranno il palco dell’Ariston.
Sanremo 2026, i duetti ipotizzati per la serata delle cover
Tra le ipotesi più chiacchierate nei giorni scorsi, una delle più interessanti riguarda Dargen D’Amico che potrebbe essere affiancato dai Ricchi e Poveri per reinterpretare “Sarà perché ti amo” in una versione tutta da ballare.
Un’altra indiscrezione riguarda il trio formato da Fedez, Marco Masini e Chiello, che potrebbero portare sul palco una cover intensa di “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini.
Tra gli altri nomi emersi, Tommaso Paradiso potrebbe unirsi agli Stadio per un’esibizione all’insegna del grande cantautorato pop italiano. Sul versante rap, Luchè sarebbe in trattativa per esibirsi con Gianluca Grignani.
Tra le voci più sorprendenti, si parla di un possibile duetto tra Samurai Jay e Zucchero, con un cameo a sorpresa di Belen Rodríguez, pensato per aggiungere un tocco di spettacolo televisivo e glamour. Anche Elettra Lamborghini sarebbe pronta a stupire con la partecipazione di un super ospite internazionale.
Elenco completo dei duetti annunciato da Carlo Conti
Ecco l’elenco dei duetti per il Festival di Sanremo 2026 annunciato ufficialmente da Carlo Conti durante il TG1 del 31 gennaio 2026:
- Arisa con Il Teatro Regio di Parma “Quello che le donne non dicono“
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena “Occhi di Gatto“
- Chiello con Morgan “Mi sono innamorato di te“
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso “Su di noi“
- Ditonellapiaga con TonyPitony “The Lady Is a Tramp“
- Eddie Brock con Fabrizio Moro “Portami via“
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup “Aserejè“
- Enrico Nigiotti con Alfa “En e Xanax“
- Ermal Meta con Dardust “Golden hour“
- Fedez e Masini con Stjepan Hauser “Meravigliosa creatura“
- Francesco Renga con Giusy Ferreri “Ragazzo solo, ragazza sola“
- Fulminacci con Francesca Fagnani “Parole parole“
- J-Ax con Ligera Country Fam “E la vita, la vita“
- LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo “Andamento Lento“
- Leo Gassman con Aiello “Era già tutto previsto“
- Levante con Gaia “I maschi“
- Luchè con Gianluca Grignani “Falco a metà“
- Malika Ayane con Claudio Santamaria “Mi sei scoppiato dentro il cuore”
- Mara Sattei con Mecna “L’ultimo bacio”
- Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas “Il mondo“
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia “Domani è un altro giorno”
- Nayt con Joan Thiele “La canzone dell’amore perduto“
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko “Ti lascio una canzone“
- Raf con The Kolors “The riddle“
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo “Cinque giorni“
- Samurai Jay con Belen e Roy Paci “Baila morena“
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi “Hit the road Jack“
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia “Besame mucho“
- Tommaso Paradiso con Stadio “L’ultima luna“
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca e Band “Vita“