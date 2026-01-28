Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, il significato: “Turbini e tempeste io cavalcherò”

Il significato e il testo completo di “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini, una delle canzoni italiane più intense e amate.

Meravigliosa creatura è uno dei brani più celebri della cantautrice italiana Gianna Nannini. Trasmetta in simultanea su tutte le reti radiofoniche italiane il 1º gennaio 1995, un minuto dopo la mezzanotte, la canzone ha anticipato l’uscita dell’album Dispetto, previsto per l’aprile dello stesso anno in tutta Europa.

Nel 2004 viene inserita nell’album Perle con un nuovo arrangiamento, che la riporta alla ribalta tre anni dopo, nel febbraio del 2007, quando viene scelta come colonna sonora dello spot della Fiat Bravo.Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

Meravigliosa creatura di Gianna Nannini: significato della canzone

Meravigliosa creatura è una dichiarazione intensa, profonda e viscerale. Il testo esprime un amore totalizzante, in cui la protagonista è disposta a superare “molti mari e fiumi” e affrontare “turbini e tempeste” pur di stare accanto alla persona amata.

L’amore cantato dalla cantante Gianna Nannini è assoluto e passionale, come si percepisce nei versi “Volerò tra i fulmini per averti” e “Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te“. Queste parole raccontano il desiderio di protezione e dedizione totale.

La frase “Meravigliosa creatura sei sola al mondo” restituisce un senso di unicità. Mentre il verso “Meravigliosa paura di averti accanto” rivela l’intensità di un legame che incanta ma allo stesso tempo fa paura per la sua forza emotiva. L’amore viene vissuto come una forza travolgente che si riflette anche nella vita stessa: “Amo la vita meravigliosa“.

Meravigliosa creatura di Gianna Nannini: testo della canzone

Molti mari e fiumi attraverserò

Dentro la tua terra mi ritroverai

Turbini e tempeste io cavalcherò

Volerò tra il fulmini per averti

Meravigliosa creatura sei sola al mondo

Meravigliosa paura di averti accanto

