La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André, il significato: “Qualche svogliata carezza”

Qual è il significato de La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André? Non è solo un brano, ma una vera e propria poesia.

La canzone dell’amore perduto è uno dei pezzi più amati di Fabrizio De André. Come si coglie dal titolo, il brano è dedicato alle relazioni interrotte, ma il significato è più profondo perché indaga i sentimenti che si provano dall’inizio alla fine.

La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André: il significato

Uscita nel 1966, La canzone dell’amore perduto è contenuta all’interno dell’album Tutto Fabrizio De André. Una ballata che potrebbe esistere anche senza la melodia, un testo che è a tutti gli effetti una poesia dedicata allo “sfiorire” delle storie d’amore. Il significato, però, non ruota soltanto intorno alla rottura, ma vuole essere un viaggio nei sentimenti che si provano dall’inizio alla fine del rapporto.

“L’amore che strappa i capelli è perduto ormai,

non resta che qualche svogliata carezza

e un po’ di tenerezza“.

All’inizio, tutte le storie d’amore, anche i flirt più banali, sono rose e fiori. Ci sono promesse più o meno importanti, sorrisi e voglia di passare insieme più tempo possibile. Però, alla prima difficoltà o al primo segnale di noia, le coppie finiscono di essere tali.

“E sarà la prima che incontri per strada

che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato,

per un amore nuovo“.

De André racconta di un amore che appassisce piano piano, paragonandola alla ‘vita’ di un fiore. Nelle prime strofe, il ricordo prende il sopravvento e si coglie una certa malinconia, poi sul finire del brano è la speranza in un nuovo amore a occupare la scena.

Ecco il video de La canzone dell’amore perduto:

Il testo della canzone

Ricordi sbocciavan le viole

con le nostre parole

“Non ci lasceremo mai, mai e poi mai”…

