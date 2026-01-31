Paura per Mara Venier, ritorno di Ilary Blasi e il gender reveal di Diletta Leotta: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo le immagini di Claudio Lippi dalla terapia intensiva e la replica di Gerry Scotti alle accuse lanciate da Fabrizio Corona. Negli ultimi giorni il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da una raffica di notizie. Tra i gossip più discussi: il dramma vissuto da Mara Venier e suo marito Nicola Carraro, il gender reveal di Diletta Leotta e l’attesissimo ritorno di Ilary Blasi. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 26 al 30 gennaio 2026.

Ilary Blasi torna ufficialmente al Grande Fratello

Uno degli annunci bomba di questa settimana arriva dal mondo della televisione: Ilary Blasi torna ufficialmente alla guida del Grande Fratello. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Mediaset ha confermato con un comunicato ufficiale il ritorno del celebre reality show in una versione profondamente rivisitata.

Al posto di Alfonso Signorini, ci sarà proprio l’ex moglie di Francesco Totti, già protagonista di edizioni passate. L’edizione 2026, prevista per metà marzo, durerà sei settimane e sarà prodotta da Endemol Shine Italy. L’obiettivo è chiaro: un format più snello, con meno tempi morti e una narrazione più intensa, incentrata sulle dinamiche principali della Casa.

Ultimo e la presunta scappatella di Jacqueline Luna

Nella settimana del 30esimo compleanno di Ultimo, si sono moltiplicate le voci su un presunto tradimento da parte della sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la figlia di Heather Parisi si starebbe frequentando con l’attore Matteo Paolillo, noto attore di Mare Fuori.

Per smentire le indiscrezioni, Jacqueline Luna ha pubblicato una foto insieme al cantante scrivendo: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy“, a conferma che la coppia è unita. Poco dopo, anche l’attore di Mare Fuori ha rotto il silenzio: “Questi gossip mi fanno ridere, non c’è niente di vero“, ha scritto in una storia su Instagram.

Emma torna sul tradimento di Stefano De Martino con Belen

Di presunto, in questo caso, non c’è nulla: Emma Marrone è tornata a parlare apertamente del tradimento subito da Stefano De Martino con Belen Rodriguez.

Un episodio che ha segnato non solo la fine della loro storia, ma anche la carriera della cantante, che oggi ammette quanto quel periodo l’abbia penalizzata.

In un’intervista rilasciata a Victoria Cabello, l’ex volto di Amici ha raccontato: “Devo dire che Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti. Poi è finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo (…). Avevamo venti anni, a me quella roba non ha aiutato. Io lo dico seriamente, credo che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Perché ero guardata come se fossi un po’ cheap“. Nonostante tutto, oggi il rapporto con il conduttore di Affari Tuoi è sereno e privo di rancori.

Mara Venier e il dramma di Nicola Carraro per un farmaco dimagrante

Un’altra notizia sconvolgente ha colpito Mara Venier e suo marito Nicola Carraro che ha rischiato la vita dopo aver assunto un farmaco dimagrante. In un’intervista al settimanale Chi, il produttore ha raccontato il calvario vissuto nel 2025, tra un ricovero per pancreatite acuta e settimane in ospedale.

Un farmaco, prescritto per agevolare la mobilità, ha invece scatenato gravi complicazioni. “In ospedale le dicono che sono in fin di vita – sa che non ho avuto questa impressione? – comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano“, ha dichiarato. La moglie, nonostante i suoi problemi di salute, gli è rimasta accanto ogni giorno, dandogli la forza per affrontare il momento più buio.

Diletta Leotta e il video del gender reveal

Concludiamo la settimana con una dolce sorpresa firmata Diletta Leotta: la conduttrice ha svelato sui social il sesso del suo secondo figlio. In un video condiviso su Instagram, è ripresa durante una visita mentre una voce fuori campo annuncia: “Lo dico a tutti? Maschio“. A confermare il gender reveal, un cuore azzurro nella didascalia del post.

La bellissima conduttrice, a 34 anni, è in attesa del secondo figlio dal marito Loris Karius, dopo la nascita della piccola Aria nell’agosto 2023.