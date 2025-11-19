“Quello che le donne non dicono”: significato e testo della canzone di Fiorella Mannoia

Il significato e il testo completo della canzone “Quello che le donne non dicono”, l’inno generazionale di Fiorella Mannoia.

Tra i brani più significativi del repertorio di Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono occupa un posto speciale, sia nella carriera dell’artista che nell’immaginario collettivo. Scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, la canzone è stata presentata al Festival di Sanremo del 1987, diventando fin da subito un cult e un inno generazionale. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

“Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia: il significato

Il significato della canzone di Fiorella Mannoia va ben oltre la tematica amorosa. Quello che le donne non dicono è un ritratto profondo dell’animo femminile, delle sue complessità e delle sue fragilità.

Versi come “Siamo così, dolcemente complicate / Sempre più emozionate, delicate” racchiudono l’essenza della donna, capace di custodire emozioni intense e contraddittorie, senza mai perdere la propria identità.

Il brano racconta di donne che aspettano, che soffrono in silenzio, che cercano l’amore ma anche la comprensione. “Ma nascondiamo del dolore / Che scivola, lo sentiremo poi” mette in luce quella sofferenza invisibile che molte vivono interiormente. È un canto di resistenza e speranza, ma anche di denuncia verso l’isolamento emotivo a cui spesso sono costrette.

La canzone alterna momenti di dolcezza e momenti di amarezza ed è diventato un simbolo dell’identità femminile. Il brano racconta la complessità delle donne, la loro capacità di emozionarsi, di resistere e di amare anche nelle difficoltà, senza mai abbandonare la propria essenza.

Ecco, a seguire, il video della canzone:

“Quello che le donne non dicono” di di Fiorella Mannoia: il testo

Ci fanno compagnia certe lettera d’amore

Parole che restano con noi

E non andiamo via

Ma nascondiamo del dolore

Che scivola, lo sentiremo poi

Continua per il testo integrale