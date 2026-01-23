Anche a vent’anni si muore di Blanco, il significato: “Perché crescere fa paura”

“Anche a vent’anni si muore”, la canzone di Blanco uscita il 23 gennaio 2026: ecco il significato e testo completo.

Blanco è tornato il 23 gennaio 2026 con “Anche a vent’anni si muore“, un brano intenso e profondo che segna un nuovo capitolo nella sua carriera. In questa canzone, l’artista racconta con grande sincerità cosa significa avere vent’anni oggi, smontando l’idea romantica di un’età fatta solo di leggerezza e libertà. Ecco, a seguire, il significato e il testo della canzone.

“Anche a vent’anni si muore” di Blanco: significato

Il significato della canzone di Blanco ruota attorno al peso della crescita e alla consapevolezza che “anche a vent”anni si muore“. Non si parla di morte fisica, ma della fine dell’innocenza, della spensieratezza e della sicurezza.

Il cantante affronta un cambiamento profondo: “Mi accorgo adesso che sono cambiato, non è divertente“. L’evoluzione personale si manifesta nei dettagli più banali, come non trovare più le proprie magliette, ma rivela una trasformazione interiore molto più dolorosa.

L’artista riconosce quanto sia difficile capire sé stessi: “E forse no, non lo capisco mai / Come sto e cosa sarà di me“. Le emozioni sono confuse, la solitudine è palpabile, e l’unico suono costante è il ‘rumore’ del mondo esterno. Il vincitore del Festival di Sanremo si sente perso, non si riconosce più allo specchio: “Oggi che non mi vedo, non mi vedo“.

Emergono anche i limiti delle relazioni affettive, segnate da assenze e incertezze. In un mondo in cui “tutto passa“, anche lui sa che passerà. E nel dirlo, esprime il timore di essere dimenticato, di non lasciare traccia.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

“Anche a vent’anni si muore” di Blanco: testo della canzone

Mi accorgo adesso che sono cambiato, non è divertente

Non trovo più le mie magliette nell’armadio, ma che fregatura

Magari è solo un po’ l’effetto di una donna

Che dice che ti ama e a volte non ritorna

E sento il vuoto, conosco poco di me

Continua per il testo integrale