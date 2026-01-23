Viaggi sulla Luna, il sogno diventa realtà: aperte le prenotazioni per il primo hotel, ecco quanto costa

A breve sarà possibile soggiornare sulla Luna: il primo hotel è in fase di ‘costruzione’ e si accettano già prenotazioni.

Quanti di voi avrebbero voglia (o coraggio) di fare una vacanza sulla Luna? Se avete questo sogno nel cassetto, sappiate che tra qualche anno potreste realizzarlo: l’apertura del primo hotel lunare è stata fissata e sono già state aperte le prenotazioni. Ovviamente, il costo è esorbitante.

Primo hotel sulla Luna: l’apertura è fissata

Il primo hotel sulla Luna sta pian piano prendendo forma. L’azienda GRU Space, nata nel 2025 per volere dell’ingegnere elettronico e informatico Skyler Chan, conosciuto per aver lavorato sui software delle vetture Tesla e a un esperimento in 3D sostenuto dalla NASA, ha reso pubblica la data d’apertura. Ovviamente, non si tratta di un albergo low cost, almeno non all’inizio, ma le cose dovrebbero cambiare.

La GRU Space, finanziata da SpaceX ed Nvidia, ha le idee chiare: il primo albergo si chiamerà v1 e sarà una struttura gonfiabile direttamente invitata dalla Terra, adatta per ospitare quattro persone. In un secondo momento, nascerà un’altra struttura, la v2, costruita con mattoni di regolite lunare.

L’apertura è fissata per il 2032, ma prima di questa data sarà preceduta da alcuni viaggi esplorativi, il primo nel 2029, volti a testare la sicurezza dei futuri ospiti. Si proveranno, ad esempio, le barriere contro i piccoli meteoroidi, la protezione termica e quella dai raggi ultravioletti. Inoltre, verranno provati pure i sensori che monitorano i parametri vitali degli ospiti.

Quanto costa il primo hotel sulla Luna?

Anche se all’apertura del primo hotel sulla Luna mancano alcuni anni, le prenotazioni sono già aperte. I costi, neanche a dirlo, sono proibitivi: si va da 250mila dollari fino a 1 milione di dollari. Secondo le stime di GRU Space, un soggiorno completo potrebbe sfiorare i 10 milioni di dollari. E’ bene sottolineare che, al momento, i prezzi dipendono anche dal costo “al chilo” del materiale che viene inviato in orbita. In un secondo momento, però, si dovrebbero raggiungere cifre più abbordabili.