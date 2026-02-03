Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026: quanto guadagna per la prima serata

Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026. Dopo il successo di Sandokan, ecco quanto potrebbe guadagnare sul palco dell’Ariston.

L’annuncio ufficiale è arrivato il 2 febbraio, Can Yaman sarà uno dei co-conduttori della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il caso del presunto arresto che aveva fatto discutere nelle scorse settimane, l’attore turco torna alla ribalta per motivi ben più artistici. La sua partecipazione al Festival arriva dopo il grande successo televisivo ottenuto con la fiction di Rai1 Sandokan. Ecco, a seguire, quanto guadagna come co-conduttore.

Can Yaman a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

La nuova serie Rai Sandokan, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, ha riportato in scena l’eroe reso celebre negli anni ’70 da Kabir Bedi e Sergio Sollima. Il progetto ha riscosso un ampio consenso di pubblico, conquistando oltre 5,4 milioni di telespettatori di media e uno share del 30,8%, numeri che hanno confermato il forte appeal di Can Yaman sul pubblico italiano.

Quindi, la sua partecipazione al Festival non stupisce ed è stata anticipata da un post ironico di Carlo Conti su Instagram, che ha pubblicato un meme in cui appare travestito da Sandokan con la scritta “Carlokan” e la parola “co-co“. Un indizio che non è passato inosservato e che ha trovato conferma proprio ieri attraverso i canali ufficiali della Rai.

Il cachet a Sanremo 2026: quanto guadagna come co-conduttore

Al momento non è stata ancora resa nota la cifra ufficiale del cachet che sarà riconosciuto a Can Yaman per la sua partecipazione come co-conduttore. Tuttavia, si possono fare delle stime basate sui compensi degli scorsi anni.

Secondo quanto riportato da un articolo pubblicato da Capital.it in riferimento al Festival passato, i cachet per i co-conduttori delle serate di Sanremo variavano tra i 20.000 e i 40.000 euro. Se queste cifre dovessero essere confermate anche per l’edizione 2026, è plausibile che il compenso dell’attore turco si collochi all’interno di questo intervallo.