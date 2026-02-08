“Maria De Filippi è a rischio”: terremoto in casa Mediaset, cosa è successo

Amici stava per essere cancellato da Mediaset: cosa accadde davvero dietro le quinte del talent show di Maria De Filippi.

Mentre Ilary Blasi ha puntato su Tina Cipollari per dare una scossa al suo Grande Fratello, c’è chi ha dovuto lottare per tenere in piedi un format che oggi è considerato intoccabile. Amici, tra i programmi più amati di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, ha avuto un inizio tutt’altro che semplice. Nato nel 2001 con il titolo Saranno Famosi, il talent fu accolto tiepidamente dal pubblico e guardato con scetticismo dai vertici Mediaset. A confermarlo è stato l’ex autore storico del programma.

Mediaset voleva davvero chiudere Amici: l’esordio

Nel settembre 2001, a pochi giorni dagli attentati dell’11 settembre, andava in onda la prima puntata di Saranno Famosi, il talent show ideato da Maria De Filippi.

Chicco Sfondrini, ex autore del programma, ha raccontato a FanPage che il giorno delle prove fu interrotto dallo choc dell’attacco alle Torri Gemelle: “Daniele Bossari mi chiamò in camerino e alla tv vidi la scena delle torri in fiamme. Fu uno choc. Ma una volta superato il trauma, ci mettemmo a lavorare come matti“.

Nonostante l’impegno, i primi mesi furono difficili: “Il nostro errore fu quello di non badare alla tipologia di racconto. Fallimmo dal punto di vista narrativo. Il primo periodo fu un disastro…”, ha spiegato.

“Ce lo disse chiaramente…”: la rivelazione sul programma di Maria De Filippi

I dati di ascolto erano talmente bassi che, secondo la testimonianza di Chicco Sfondrini, i vertici Mediaset li misero in guardia: “Mediaset ce lo disse chiaramente: ‘Non andate oltre il Natale’“.

La trasmissione inizialmente andava in onda il pomeriggio su Italia 1 con Daniele Bossari alla conduzione. Ma tutto cambiò il 1° dicembre 2001, quando Maria De Filippi prese ufficialmente in mano il programma, portandolo nel sabato pomeriggio di Canale 5. Da quel momento, la struttura del talent mutò radicalmente.

“Ci tengo a questa precisazione: non scaricammo Daniele. Ma cambiando il programma ed entrando Maria, mutò pure l’impostazione. C’era bisogno di una figura che desse la possibilità al programma di approdare in prima serata e che facesse vivere le storie dei ragazzi“, ha dichiarato Sfondrini.

Fu proprio la conduttrice a difendere il progetto davanti all’azienda, chiedendo fiducia: “La De Filippi si dimostrò una grande imprenditrice: rilanciò chiedendo all’azienda fiducia, mettendo in campo sé stessa“.