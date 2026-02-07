“Scena agghiacciante, non si fa”: Caterina Balivo sbotta contro un ospite in studio, cosa è successo

La conduttrice Caterina Balivo “bacchetta” un ospite nel programma La Volta Buona per un gesto in tv: cosa è successo.

Mentre in Rai non mancano le polemiche per le gaffe durante la cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026, un altro momento televisivo ha infiammato il dibattito. Protagonista, Ivano Michetti, volto storico dei Cugini di Campagna, che ha dato voce alla sua esasperazione per una casa di sua proprietà occupata da un’inquilina da tre anni. Tuttavia, il gesto del lancio di una scarpa in diretta tv ha acceso una reazione netta da parte della conduttrice Caterina Balivo, che lo ha apertamente rimproverato a La Volta Buona.

Ivano Michetti: “Il primo anno ha pagato l’affitto…”

Ricostruendo la vicenda dell’abitazione occupata durante la trasmissione La Volta Buona, Ivano Michetti, storico membro dei Cugini di Campagna, ha raccontato: “Il primo anno ha pagato l’affitto, poi non ha più pagato nulla“. Attualmente, l’immobile risulta ancora occupato, e secondo quanto riferito dal cantante, l’inquilina si giustificherebbe dicendo che “ha il figlio ai domiciliari“.

Dopo anni di attese, però, ha raccontato di aver ricevuto una data dalle forze dell’ordine: “Le forze dell’ordine mi hanno detto che andrà via entro il 24 marzo perché il figlio della signora finisce i domiciliari e quindi non c’è scusa che tenga“.

Il rimprovero di Caterina Balivo a La Volta Buona

Solo qualche giorno prima durante la partecipazione di Ivano Michetti a I Fatti Vostri, il cantante ha voluto protestare platealmente contro l’inquilina collegata in video. Si è tolto una scarpa, simulando l’intenzione di lanciarla verso di lei.

Un gesto forte, che ha lasciato il pubblico senza parole e spinto Caterina Balivo durante la puntata de La Volta Buona a intervenire: “Quella scena della scarpa è stata agghiacciante, non si fa“.

Nonostante la conduttrice abbia compreso il disagio vissuto dal volto de I Cugini di Campagna, non ha giustificato la modalità con cui ha scelto di manifestarlo.