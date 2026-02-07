Dopo i rumors sulla rottura con Iannone e il nuovo flirt con Franceska Nuredini, Elodie torna sui social con scatti provocanti in intimo rosso.

Dopo i vari rumors sulle presunte motivazioni dietro la rottura con Andrea Iannone e l’avvicinamento a Franceska Nuredini, la cantante Elodie ha scelto di esprimersi con le immagini, pubblicando su Instagram dei selfie in lingerie rossa firmata Agent Provocateur. Gli scatti, ambientati in quello che sembra il salotto di casa sua, fanno presagire un San Valentino molto piccante…

Elodie si prepara a San Valentino in intimo rosso: le immagini

Per questo San Valentino, Elodie ha scelto un look audace e raffinato. Così come fatto durante una delle ultime date del tour, ha indossato un completino in pizzo rosso firmato Agent Provocateur. Il set è composto da un perizoma con fiocchetti laterali, venduto a 150 euro, e un reggiseno con ferretto dalle trasparenze audaci, dal prezzo di 85 euro.

A completare il look, la cantante ha abbinato una guêpière a vita alta coordinata dal costo di 130 euro e un paio di autoreggenti rosso fuoco. Il modello, velato e decorato con piccoli pois tono su tono, è in perfetta sintonia con il tema della festa degli innamorati.

Il commento di Franceska Nuredini accende i social

Le foto pubblicate da Elodie hanno subito conquistato i fan, infiammando i social. Tra i tanti commenti ricevuti, a spiccare è stato quello di Franceska Nuredini, la ballerina bionda che ha accompagnato la cantante nel tour e che molti indicano come sua nuova fiamma.

La reazione è arrivata sotto forma di un semplice “Weee” accompagnato da un’emoji con occhi a cuoricino, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti.