Dietro la rottura tra Elodie e Andrea Iannone emergerebbe un ultimatum: l’indiscrezione riportata dal settimale Oggi.

Già da inizio gennaio circolavano voci insistenti che annunciavano la fine della relazione fra Elodie ed Andrea Iannone. Il pilota motociclistico è stato paparazzato in compagnia di Rocio Munoz Morales, mentre la cantante appare sempre più vicina a Franceska Nuredini. Sembrerebbe davvero finita fra i due, e il settimanale Oggi ha anche svelato il possibile motivo del loro addio.

Elodie pronta a voltare pagine con Franceska Nuredini

Nel corso delle ultime settimane i rumors su una presunta relazione fra Elodie e Franceska Nuredini si sono fatti sempre più insistenti. Le due sono state beccate insieme più di una volta, e a giudicare dalle foto sembrerebbe che fra la cantante e la ballerina ci sia qualcosa di più di un’amicizia.

Stando ad un’ultima indiscrezione le due sarebbero pronte a compiere un passo importante. L’artista romana è stata avvistata in compagnia della 23enne in giro per Milano a fare shopping. Dopo la passeggiata le due ragazze hanno fatto ritorno a casa della cantante, dove vivrebbe anche la ballerina di origini albanesi.

L’ultimatum dietro la rottura con Andrea Iannone

Fra Andrea Iannone ed Elodie sembrerebbe davvero finita. La storia fra i due sarebbe giunta al capolinea già da diversi mesi, ed entrambi sembrano pronti per nuove storie d’amore. Tuttavia viene da chiedersi quale possa essere stata la causa della loro separazione.

Alberto Dandolo su Oggi ha parlato di un ultimatum del pilota alla compagna. Stando alle dichiarazioni del giornalista, Iannone era intenzionato a mettere su famiglia: “Secondo quanto risulta a Oggi, il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate. Una pressione che Elodie non ha retto: per lei non è ancora giunto il momento di diventare madre e moglie“. L’ultimatum e la pressione del fidanzato avrebbero messo in crisi la nota cantante, che avrebbe scelto di interrompere la relazione.

In diverse occasioni la cantante ha dichiarato di voler diventare madre, sottolineando tuttavia che non era ancora il momento giusto. La cantante al momento vuole concentrare le sue energie sulla carriera e sui progetti lavorativi.