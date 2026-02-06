Dopo l’annuncio di Carlo Conti su Sanremo 2026, scoppia la polemica: Selvaggia Lucarelli contro Andrea Pucci. Il motivo.

Nella mattinata del 6 febbraio 2026, proprio in concomitanza con la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, Carlo Conti ha annunciato i due nuovi conduttori che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026: si tratta di Lillo Petrolo e Andrea Pucci. La scelta, soprattutto quella di Pucci, ha immediatamente generato reazioni forti, tra cui spicca quella di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato duramente l’annuncio sui suoi canali social.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli a Carlo Conti

Selvaggia Lucarelli, nota per il suo stile diretto e senza filtri, ha commentato la nomina dei co-conduttori per il Festival di Sanremo 2026 lanciando una frecciatina polemica a Carlo Conti e attaccando apertamente Andrea Pucci. In una Storia pubblicata su Instagram, la giornalista ha scritto: “Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che con canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!“.

Il riferimento è rivolto chiaramente a presunti episodi passati del comico, legati a contenuti ritenuti offensivi. La giurata di Ballando con le Stelle non risparmia nemmeno il direttore artistico del Festival, definendolo ironicamente “un bel presidente“, lasciando intendere un giudizio fortemente negativo sulla direzione presa nella scelta dei co-conduttori.

Le tensioni tra Andrea Pucci e Selvaggia Lucarelli

Ma la polemica non si è fermata lì. Selvaggia Lucarelli ha continuato a condividere altri contenuti nelle sue Storie, in particolare un vecchio post di Andrea Pucci che la riguardava direttamente. Il comico aveva pubblicato uno screenshot con una sua foto, accompagnato da un commento sprezzante: “Cattiva, vigliacca, e già che ci siamo anche brutta ahahahaha anzi bruttissima“.

La giornalista ha rilanciato il contenuto per evidenziare – a suo dire – un atteggiamento ricorrente e poco compatibile con il ruolo che il comico si appresta a ricoprire sul palco del Festival di Sanremo 2026.