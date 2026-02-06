Kate Middleton torna a parlare della malattia che l’ha colpita. In un breve filmato racconta dei momenti difficili che si incontrano nel percorso di cura.

Dopo aver parlato del suo rapporto con i figli, Kate Middleton ha deciso di aprirsi e parlare di tutto ciò che comporta una diagnosi di tumore. In un breve filmato pubblicato sull’account ufficiale di Principi di Galles, alterna al suo racconto alcune immagini della visita, risalente a gennaio 2025, al Royal Marsden Hospital di Chelsea, di cui oggi è proprietaria insieme al marito.

Kate Middleton e la battaglia contro il cancro

La principessa Kate, volto amatissimo dai sudditi, ha attraversato un lungo periodo difficile. Una diagnosi di tumore l’ha costretta a rallentare e concentrarsi sulla sua salute. La sua lotta contro il cancro ha inizio nel gennaio 2024, quando viene operata all’addome alla London Clinic.

Il problema, almeno inizialmente, non sembra canceroso, ma le analisi successive all’intervento riportano la diagnosi di cancro. Nel marzo 2024, in un video pieno di commozione, la moglie di William conferma di aver un tumore e racconta di dover affrontare un ciclo di chemioterapie.

Dopo un anno di terapie, nel gennaio 2025, Kate ha annunciato la remissione della malattia, sottolineando l’importanza di prendersi del tempo per sé dopo la fine del percorso terapeutico.

“Ci sono momenti di paura e di sfinimento”

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la principessa Kate Middleton ha scelto di parlare apertamente della malattia.

“In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che stanno affrontando una diagnosi, che sono in cura o che cercano la via della guarigione. Il cancro tocca così tante vite: non solo i pazienti, ma anche le famiglie, gli amici e chi si prende cura di loro” sono le parole che accompagnano il filmato.

Alternando le immagini della sua visita al Royal Marsden Hospital di Chelsea, ha aggiunto: “Come chiunque abbia vissuto questo percorso sa, questa malattia non ha mai una strada lineare. Ci sono momenti di paura e di sfinimento. Ma ci sono anche momenti di forza, gentilezza e di connessione autentica”

Il video termina con un invito alla speranza e all’importanza del prendersi cura della propria salute.