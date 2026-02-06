“Dispiaciuto, ma meglio così…”: la reazione del noto cantante escluso da Sanremo 2026

Trigno, ex volto di Amici, ha presentato un brano per partecipare a Sanremo 2026. Il suo brano, però, non è stato scelto. Ecco la sua reazione.

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e i nomi dei big sono ormai noti al pubblico. Come tanti altri ex concorrenti di Amici, anche Trigno ha provato ad entrare fra i nomi dei big per Sanremo 2026. Quest’anno, però, la fortuna non è stata dalla sua parte. Il brano presentato è stato scartato da Carlo Conti, lasciando l’amaro in bocca al giovane cantante. Ecco la sua reazione.

Gli ex concorrenti di Amici a Sanremo 2026

Fra Amici e il Festival di Sanremo sembra esserci una vera e propria connessione. Molti ex concorrenti, dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi, provano ad accedere al noto evento musicale. Il programma di Canale 5, infatti, apre la strada al successo discografico, permettendo di essere conosciuti dal grande pubblico.

Ormai mancano poche settimane all’inizio di Sanremo 2026, e fra i big in gara compaiono i nomi di alcuni ex volti di Amici. Per quest’edizione saliranno sul palco dell’Ariston LDA, Aka7even, Sara Sattei ed Enrico Nigiotti, tutti ex concorrenti del talent della quinta rete.

La reazione di Trigno all’esclusione da Sanremo 2026

Fra i nomi degli ex partecipazioni di Amici che si sono presentati a Sanremo 2026 va aggiunto quello di Trigno. Pietro Bagnadentro ha presentato un brano a Carlo Conti con la speranza di essere scelto fra i big in gara. La canzone, però, non è piaciuta e il giovane cantante non ha potuto fare altro che incassare il colpo.

La sua reazione, tuttavia, ha stupito non poco il pubblico. Ospite in una diretta su Tik Tok con il conduttore radiofonico Alvise Salerno, Trigno ha raccontato di aver partecipato alle selezioni per il Festival. Il cantante ha ammesso di essere rimasto deluso nel momento in cui ha appreso che il suo nome non era fra i big in gara a Sanremo 2026. Passato il dispiacere iniziale, ha riflettuto sulla vicenda, realizzando di non essere pronto per un evento di tale portata.

“Ovvio, all’inizio un po’ mi è dispiaciuto, però forse, pensandoci un attimo è stato meglio così, quasi una manna dal cielo. Diciamo che non era il momento. Io il pezzo attualmente non lo farei uscire, c’ho ripensato tanto. Ho avuto un momento di down, però ho pensato tanto a quello che voglio da me e dalla mia musica. Subito dopo ho fatto dei live e ho avuto una bella risposta dal pubblico. Sanremo è una cosa che voglio fare, non mi precludo di fare. Quando sarà il momento giusto ci riproverò” ha confessato Trigno.