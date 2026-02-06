Marco Liorni si racconta in un’intervista al settimanale Oggi: dal rapporto con la moglie Giovanna Astolfi ai giudizi ricevuti sul lavoro.

Marco Liorni, volto amatissimo della televisione italiana e conduttore de L’Eredità, ha deciso di aprirsi in un’intervista al settimanale Oggi, svelando aspetti inediti della sua vita privata con la moglie Giovanna Astolfi e del rapporto con l’ambiente professionale. Non sono mancati gli incidenti in questi anni, ma ha anche raccontato come la sua gentilezza venga spesso fraintesa, arrivando a essere etichettato come “fesso“.

Marco Liorni si apre sulla sua vita privata

Intervistato dal settimane Oggi, Marco Liorni si è aperto riguardo la sfera privata, raccontando alcuni dettagli del suo rapporto con la moglie. Insieme da quasi 30, lui e Giovanna Astolfi non sono mai stati oggetto di gossip o indiscrezioni come accade a molte coppie del mondo dello spettacolo.

“Eppure abbiamo attraversato tante crisi. Stiamo insieme da 28 anni, discutiamo in continuazione. Per smetterla, ci siamo promessi di dirci tutto, anche le cose che è meglio non dire” ha dichiarato il timoniere de L’Eredità.

Riguardo all’educazione delle figlie, Liorni ha sottolineato il desiderio di farle crescere quanto più libere possibile: “Io le voglio libere e le spingo a osare, rendendole consapevoli di quello che rischiano. Ma non voglio agitare fantasmi ‘eccessivi’.

Scherzando sull’eventuale gelosia della moglie per le Professoresse de L’Eredità, Liorni ha detto: “Fra me e loro c’è una differenza d’età clamorosa, mica me guardano“.

La confessione di Marco Liorni sull’ambiente di lavoro

Il conduttore del quiz game di Rai 1 “L’Eredità” conquista i telespettatori per l’aspetto bonario e la calma che riesce a trasmettere. Tuttavia, stando alle dichiarazioni del diretto interessato, la sua pacatezza può talvolta essere fraintesa.

“Nell’ambiente qualche volta pensano che io sia un debole perché non urlo, e usano l’aggettivo corretto come sinonimo di ‘fesso’. Io ritengo di non essere uno scemo. Ho il mio modo di stare in questo mondo. E non credo che la correttezza mi hanno danneggiato” ha confessato Marco Liorni al settimanale Oggi.