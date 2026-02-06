Maria De Filippi perde un volto amatissimo di Amici: il motivo dell’addio è inaspettato

Giulia Stabile lascia Amici: la ballerina saluta il talent condotto da Maria De Filippi per un progetto internazionale.

Giulia Stabile lascia il programma di Maria De Filippi. L’artista romana si conferma una delle ballerine italiane più talentuose. Prima la partecipazione ad Amici, dopo la conduzione ed ora un tour mondiale con un nome indiscusso della musica pop. La 23enne entrerà nel corpo di ballo del tour mondiale di Rosalia, la cantautrice ispanica che ha conquistato il mondo con il suo stile che unisce pop, flamenco e reggaeton.

Il successo di Giulia Stabile dalla vittoria di Amici

Volto amatissimo di Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile è una ballerina professionista in grado di conquistare il pubblico con le sue performance. Classe 2002, è nata a Roma da madre spagnola e papà italiano. I suoi genitori rappresentano il suo punto di forza, stimolandola a dare sempre il meglio.

La sua storia d’amore con la danza ha inizio nel 2006, quando aveva appena quattro anni. La piccola inizia a ballare presso l’ Accademia Buccellato Rossi di Roma, nella quale si è diplomata anni dopo.

Sebbene abbia raggiunto il successo grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5, quella ad Amici non è stata la prima esperienza di Giulia. Nel 2014, infatti, ha fatto parte del corpo di ballo di Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici.

L’addio ad Amici e il nuovo progetto con Rosalia

Giulia Stabile ha origini spagnole, considerando che la madre Susy è catalana. Fra i suoi grandi miti, infatti, c’è proprio la cantautrice Rosalia, con cui ha sempre sognato di lavorare.

Il sogno di Giulia sta per realizzarsi. La ballerina romana è stata scelta dalla star internazionale per far parte del corpo di ballo del suo tour mondiale. Un’avventura indimenticabile che la vedrà in giro fra Europa e America.

La conferma ufficiale è arrivata dal profilo social della cantautrice spagnola, dove ha pubblicato una foto della crew che la seguirà nel suo tour, in cui compare anche l aStabile.

La nuova esperienza della ballerina di Amici inizierà il 16 marzo per poi concludersi il 3 settembre 2026.