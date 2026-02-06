Carlo Conti sorprende i fan: svela l’abitudine speciale con la moglie Francesca e il figlio

Carlo Conti è pronto per Sanremo 2026. Ospite nel podcast di Paola Perego ha svelato un lato inedito della sua vita privata.

Fra qualche settimana Carlo Conti arriverà in riviera ligure per dare il via all’evento canoro più importante dell’anno. Nella vita del noto conduttore non c’è spazio solo per il lavoro ma anche per la famiglia. Infatti, ama trascorrere del tempo con la moglie Francesca e il figlio Matteo. Ospite nella puntata del podcast di Paola Perego il presentatore di Sanremo 2026 ha raccontato un aspetto inedito della sua vita privata.

Carlo Conti e l’amore per sua moglie Francesca

Il pubblico è abituato a vederlo come un professionista stimato ed impeccabile. Carlo Conti, però, nel privato è un uomo che ama stare lontano dai riflettori. Difatti, a differenza di molte altre coppie del mondo dello spettacolo, circolano ben pochi gossip sul conduttore fiorentino e la moglie Francesca Vaccaro.

I due sono sposati dal 2012, e nel 2014 hanno accolto l’arrivo di Matteo, l’unico figlio della coppia. Conti ha più volte raccontato che prima di conoscere Francesca non aveva mai avvertito il desiderio di sposarsi. Non appena ha incontrato la costumista ha sentito il bisogno di unirsi in matrimonio con lei e creare una famiglia.

Una famiglia solida a cui il conduttore toscana si dedica con passione e presenza costante. Nonostante gli impegni familiari vuole rappresentare una figura paterna presente per il figlio Matteo, che oggi ha 12 anni.

La rivelazione di Carlo Conti sulla vita di coppia

Ospite nel podcast di Paola Perego, il direttore artistico di Sanremo 2026 si è aperto, parlando del suo rapporto con Francesca e il piccolo Matteo. Il 64enne ha raccontato di avere un’abitudine precisa che condivide con la moglie e il figlio.

“Cosa mi piace di più fare nella vita? La spesa al supermercato” confessa Conti, parlando di una delle sue passioni, ovvero recarsi al supermercato per scegliere con cura cosa mettere nel carrello.

“Una delle cose più divertenti per me sia da fare da solo, sia con Francesca e con Matteo (la moglie, Francesca Vaccaro e il figlio, ndr). E quando la faccio poi mi la cosa che mi fa ridere è quando le signore ti fermano e chiedono ‘ma che ci fa lei qui? Ma che fa la spesa lei?’ E io rispondo ‘Eh signora mangio anch’io, sa com’è’“,.spiega il conduttore.