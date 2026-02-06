Vai al contenuto
Marco Carta è un parente di Laura Pausini: arriva la risposta definitiva

Marco Carta

Marco Carta torna in tv a La Volta Buona e chiarisce una curiosità che lo riguarda da anni: la presunta parentela con Laura Pausini.

Marco Carta torna al centro dell’attenzione per chiarire definitivamente una questione che lo riguarda da vicino: esiste o no una parentela con Laura Pausini e con il marito Paolo Carta? Mentre la cantante ha svelato il retroscena dietro il caso Grignani, nella puntata del 6 febbraio 2026 de La Volta Buona, arriva la risposta dell’ex volto di Amici.

La cantante Laura Pausini ritratta sul red carpet dell'evento Women Of The Year 2025 organizzato da Bazaar.

La confessione di Marco Carta a Domenica In sulla sua vittoria a Sanremo

La questione sui presunti parenti di Marco Carta è emersa in seguito alla sua confessione nel salotto di Domenica In, condotto da Mara Venier. In quell’occasione, l’ex volto di Amici ha raccontato di aver scoperto la vittoria con “40 di febbre addosso”, stremato ma felice.

Un momento che il cantante ha definito senza mezzi termini: “Era il sogno di una vita“. Subito dopo, il cantante ha ricordato la prima telefonata fatta a Laura Pausini, in quel momento così importante, spiegando: “All’epoca lei e Paolo Carta mi producevano, quindi la prima chiamata è stata per lei“. Proprio questo racconto aveva riacceso l’attenzione sulla presunta parentela tra i tre.

Marco Carta è parente di Laura Pausini? La risposta a La Volta Buona

Ospite del programma su Ra1 condotto da Caterina Balivo, l’ex volto di Amici Marco Carta ha chiarito se il suo cognome lo leghi davvero a Laura Pausini e a suo marito Paolo Carta. La domanda della conduttrice de La Volta Buona è stata diretta: “Ma siete parenti?“.

La risposta del cantante è arrivata senza esitazioni: “No, tutti pensavano che fossimo parenti ma in realtà era una casualità. Ci siamo conosciuti per caso…“. Marco Carta ha quindi smentito ogni legame familiare, spiegando che l’assonanza del cognome ha generato nel tempo una convinzione errata.

