Guè Pequeno ha stupito i suoi fan durante un concentro, facendo salire per la prima volta la figlia sul palco. Il video.

Guè Pequeno ama stupire i presenti nel corso dei suoi concerti live, regalando performance canore ma anche la sua autenticità. In occasione della sua ultima data del tour milanese, il cantante ha presentato un’ospite inattesa: la figlia Celine. La piccola, nata nel dicembre 2021, è salita sul palco insieme al papà per la prima volta. I fan hanno notato la dolcezza e l’emozione della piccola, immortalando il momento in un video che sta facendo il giro dei social.

La figlia Celine è nata dalla relazione con Yusmary Ruano

Guè Pequeno è padre di una bambina di appena quattro anni. La piccola è nata dalla relazione con la modella Yusmary Ruano. Di origini cubane, Ruano è stata legata al rapper a partire dal 2019, anno in cui furono paparazzati per la prima volta insieme.

Nel 2021 i due hanno scoperto di essere in attesa del primo figlio, e attraverso un baby shower a tema Hello Kitty hanno appreso che si trattava di una femminuccia.

La storia fra la modella e il rapper è terminata nel 2024, e da allora non si sa se la donna abbia avuto altre relazioni. Di Yusmary Ruano si sa ben poco, anche perché il suo profilo Instagram appare molto riservato.

La piccola Celine sale sul palco con il papà Guè Pequeno

La piccola Celine ha regalato al pubblico un momento davvero emozionante. Nel momento in cui è salita sul palco insieme al papà i fan sono rimasti davvero sbalorditi, notando la bellezza della bambina.

“Battimi il cinque” ha detto teneramente il rapper alla piccola per farla sentire più a suo agio davanti a tante persone. Celine, tuttavia, ha dimostrato di saper stare al centro dell’attenzione, non mostrando alcun segno di imbarazzo. La bambina è apparsa anche sulla copertina del nuovo album del papà, Fastlife 5, venendo citata con lo pseudonimo Celine G.