Guè: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Guè: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Guè è pronto per far cantare e ballare i suoi fan con il tour 2025. Il rapper, che lo scorso gennaio ha inaugurato la sua nuova era discografica con il decimo album in studio, porterà in scaletta alcune delle sue canzoni più famose. Scopriamo i brani, le date e le location delle tournée.

Guè, le date del tour 2025

La stagione 2025 dei concerti di Guè, all’anagrafe Cosimo Fini, inizia a maggio – dopo il successo ottenuto a Sanremo insieme a Shablo e Joshua – con La G La U La E Live Tour. Di seguito le date e le location:

3 maggio – Unipol Forum, Milano (MI);

8 maggio – Palapartenope, Napoli (NA);

10 maggio – Palazzo dello Sport, Roma (RM);

15 maggio – Unipol Forum, Milano (MI);

A seguire, continuerà i suoi concerti con La Vibe Summer Tour. La data zero è fissata per il 30 giugno presso il Parco Certosa Reale di Collegno (Torino), mentre la tappa conclusiva è in programma per il 29 agosto a Villa Bellini di Catania. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025:

30 giugno – Parco Certosa Reale, Collegno (TO);

5 luglio – Giardini del Frontone, Perugia;

11 luglio – Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta (PD);

13 luglio – Raffo Parco Gondar, Gallipoli;

18 luglio – Rugbysound – Isola del Castello, Legnano (MI);

19 luglio – Arena del Mare – Area Porto Antico, Genova;

26 luglio – Festival di Majano, Majano (UD);

2 agosto – Parco degli Olivetani, Riccione;

10 agosto – Arena della Versilia, Cinquale (MS);

16 agosto – Red Valley Festival Olbia Arena, Olbia (OT);

29 agosto – Villa Bellini, Catania.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti, Guè porterà in scaletta alcune delle sue canzoni più famose e altre tratte dell’ultimo disco. Ecco quale sarà la scaletta: