Qual è il significato di Brivido? Uno dei più grandi successi di Gué e di Marracash, cantata anche da Geolier a Sanremo 2024.

Pubblicata nel 2012 all’interno dell’album “Bravo Ragazzo”, Brivido è diventato in pochissimo tempo uno dei più grandi successi di Gué e di Marracash, due protagonisti indiscussi della scena rap italiana. Di questo brano si è tornati a parlare lo scorso anno, quando Geolier ha deciso di portarlo alla serata cover di Sanremo 2024 inserendo 12 barre originali scritte da lui. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Brivido: il significato della canzone

Brivido è un brano che racconta una vita fatta di eccessi, in cui nulla, nemmeno l’esperienza più estrema e adrenalinica, è capace di dare piena soddisfazione. Il testo affronta la sensazione di instabilità che può accompagnare l’esistenza di chi apparentemente ha tutto.

L’abbiamo fatto ed ero innamorato finalmente

Ma il giorno dopo già non provavo più niente

L’ambizione infatti non si esaurisce una volta ottenuti soldi e fama. Il non poter salire ancora più in alto nella scala sociale può portare ad essere perennemente insoddisfatti e ad avere comportamenti disfunzionali e autodistruttivi.

Marracash

In un paese dove onesto rima con modesto

Tutto è piatto e tu ti sorprendi se io ci stendo

Fuori carri e carnevali, dentro carri armati

Il pezzo alterna immagini potenti di vita notturna, lusso sfrenato e relazioni complicate con riflessioni più intime e amare. Le barre di entrambi gli artisti raccontano di come il successo non sia necessariamente sinonimo di serenità e che, anzi, l’ascesa può portare con sé un carico emotivo difficile da gestire.

Brivido: il testo della canzone

Più di un film, più di un drink, più della marijuana

Più di un trip di ’sta miss mezza brasiliana

Di una hit, di una suite a Copacabana

Di un dj, più di un rave in mezzo alla savana

Più del successo, più di fare sesso ad alta quota

Più di ogni banconota, più della coca

Più dei gioielli ed orologi, anelli che ho alle dita

Più di questa libertà, più della stessa vita

Continua per il testo integrale