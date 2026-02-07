L’annuncio di Andrea Pucci a Sanremo 2026 ha scatenato varie polemiche, ma quanto guadagna come co-conduttore.

Dopo l’annuncio di Can Yaman come co-conduttore di Sanremo 2026, il Festival continua a far parlare di sé. Nella giornata del 6 febbraio 2026, Carlo Conti ha annunciato un altro nome destinato a catalizzare l’attenzione: Andrea Pucci, scelto come co-conduttore per la serata di giovedì 26 febbraio. Una decisione che ha immediatamente acceso le critiche, ma anche la curiosità legate al cachet. Ecco quanto guadagna.

Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026: le polemiche

La presenza di Andrea Pucci sul palco del Festival di Sanremo 2026 non è passata inosservata e ha generato una reazione piuttosto dura da parte del Partito Democratico. In una nota ufficiale, i parlamentari del PD della commissione di vigilanza sulla Rai hanno chiesto spiegazioni ai vertici Rai.

Nel comunicato viene citata una battuta definita infelice e volgare, risalente al 2022 e rivolta a Tommaso Zorzi. Le parole riportate sono molto forti e vengono mantenute integralmente: “Anche il Festival come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale. Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo“.

Alle polemiche politiche si sono aggiunti anche commenti critici da parte di Selvaggia Lucarelli.

Quanto guadagna come co-conduttore: le cifre del cachet

Al centro dell’attenzione, oltre alle polemiche, c’è anche una domanda che accompagna ogni edizione del Festival: quanto guadagna un co-conduttore di Sanremo? Nel caso di Andrea Pucci, le cifre del cachet non sono al momento ufficiali e non sono state comunicate dalla Rai.

Per avere un’idea orientativa, si può guardare a quanto accaduto nella scorsa edizione del Festival. Come riportato da un articolo di Radio Capital, i compensi per coloro che hanno svolto il ruolo di co-conduttore variavano tra i 20.000 e i 40.000 euro. Si tratta però esclusivamente di stime basate sul passato e non di dati confermati per Sanremo 2026.