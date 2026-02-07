Durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 su Rai 1, due gaffe in diretta di Paolo Petrecca sono diventate virali sui social.

Le gaffe durante le dirette televisive sono all’ordine del giorno e, quando l’evento è seguito da milioni di spettatori, basta un attimo perché un errore diventi virale. È quello che è successo durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, andata in onda in prima serata su Rai 1. A finire al centro dell’attenzione è stato Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport.

Milano-Cortina 2026: avvio in salita per la diretta Rai 1 dallo stadio

Paolo Petrecca è stato il volto e la voce Rai della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, trasmessa su Rai 1. La diretta dallo Stadio San Siro di Milano, però, non è partita nel migliore dei modi.

Al momento dei saluti iniziali, il direttore di Rai Sport ha aperto il collegamento con una frase che ha subito fatto drizzare le antenne ai telespettatori più attenti. “Buonasera dallo Stadio Olimpico“, ha dichiarato in apertura, salvo poi correggersi immediatamente.

Una svista durata pochi secondi, ma sufficiente a essere notata dal pubblico, soprattutto considerando l’importanza simbolica del luogo e dell’evento.

La gaffe su Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey

Le imprecisioni, però, non si sono fermate al saluto iniziale. Poco dopo, durante il commento delle esibizioni sul grande palco allestito per la cerimonia, è arrivato il secondo episodio destinato a far parlare. Paolo Petrecca ha infatti confuso l’attrice italiana Matilda De Angelis con la cantante internazionale Mariah Carey, ospite dell’apertura della cerimonia.

In diretta su Rai 1, il telecronista ha dichiarato: “Le immagini ci portano con Mariah Carey“, per poi fermarsi e restare in silenzio per qualche secondo. Subito dopo è arrivata la correzione in corsa: “…Con Matilda De Angelis che come direttrice d’orchestra, dirige una fantasia ispirata a grandi compositori italiani come Verdi, Puccini, Rossini“.

I due errori, avvenuti a distanza ravvicinata, hanno trovato immediata eco sui social, in particolare su X, dove molti telespettatori hanno condiviso spezzoni della diretta ironizzando sull’accaduto.