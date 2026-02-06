Quanto è costata la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026? Una cifra non indifferente, sborsata dalla Fondazione.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 niente può essere lasciato al caso, a partire dalla cerimonia d’apertura. Ed è proprio per il grande evento inaugurale che la Fondazione che si occupa dei giochi ha ingaggiato ospiti di fama internazionale, volontari, musicisti e chi più ne ha ne metta. Ma, quanto è costata questa grande ‘manovra’?

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la cerimonia d’apertura

Venerdì 6 febbraio si svolgerà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Per la grande occasione, lo stadio G. Meazza di San Siro si trasformerà nel Milano San Siro Olympic Stadium e ospiterà uno spettacolo unico nel suo genere, descritto come “un invito esteso, un abbraccio condiviso, che celebra l’unicità italiana e il Made in Italy“. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli, ma prima di vedere quanto è costato e chi l’ha pagato, vale la pena svelare qualche dettaglio in più.

La cerimonia si aprirà alle ore 20, con l’accensione di due bracieri olimpici, uno a Milano, presso l’Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona. Poi, si entrerà nel vivo con tanti artisti italiani e internazionali che si alterneranno sul palco. Sono attesi: Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Ghali, Matilda De Angelis, Snoop Dogg, Tom Cruise, Hudson Williams, Connor Storrie, Cecilia Bartoli e Lang Lang.

Non solo, ci saranno circa 1.200 i performer volontari e un cast proveniente da 27 Paesi diversi, di età compresa tra i 10 e i 70 anni. Prodotta da Balich Wonder Studio con Maria Laura Iascone nel ruolo di Direttrice delle Cerimonie, l’inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città.

Quanto è costata la cerimonia d’apertura?

Sicuramente, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è un evento grandioso, a cui si assiste raramente nella vita. E’ scontato, quindi, sottolineare che è costata un occhio della testa. Secondo le stime, sono stati spesi 68 milioni di euro, cifra che è totalmente a carico della Fondazione Milano Cortina 2026, che per l’intera organizzazione dei giochi aveva a disposizione un budget totale di 1,6 miliardi di euro.

E’ bene sottolineare che il budget è dato quasi interamente da fondi privati: contributi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), sponsorizzazioni nazionali e internazionali e vendita di biglietti e merchandising.