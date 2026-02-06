Nel kit degli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 spunta un regalo esclusico: ha un costo da capogiro, ecco cos’è.
Mancano poche ore alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e già si parla del sorprendente regalo ricevuto dagli atleti. Nel kit ufficiale di partecipazione, infatti, ogni sportivo ha trovato uno smartphone esclusivo: si tratta del Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, un modello pieghevole realizzato appositamente per l’occasione. Ecco, a seguire, il valore da capogiro.
Un regalo esclusivo per gli atleti di Milano-Cortina 2026
Dal 1998 Samsung è sponsor ufficiale delle Olimpiadi, sia estive che invernali. Tra i simboli di questa lunga collaborazione c’è il cosiddetto “telefono olimpico“, un dispositivo personalizzato che viene regalato a tutti gli atleti.
Per Milano-Cortina 2026, la scelta è ricaduta sul Galaxy Z Flip7, successore del Flip6 distribuito ai Giochi di Parigi 2024. Anche questa volta parliamo di un telefono con schermo pieghevole a conchiglia, dotato delle funzionalità di serie, ma con un look completamente rinnovato: corpo color oro e back blu ispirato ai Giochi Invernali.
Quanto vale lo smarthphone: la cifra da capogiro
Questo smartphone non è solo un gadget commemorativo. Dal 2024, con l’introduzione del “Victory Selfie“, gli atleti sul podio possono scattarsi un autoscatto ufficiale durante la premiazione. Anche a Milano-Cortina 2026 vedremo spesso questi dispositivi tra le mani dei vincitori.
Il valore di mercato di un Galaxy Z Flip7 si aggira tra i 1.000 e i 1.200 euro, ma con la personalizzazione olimpica il prezzo potrebbe salire. Si tratta a tutti gli effetti di un oggetto da collezione, non disponibile in commercio, e che aggiunge ulteriore prestigio alla partecipazione olimpica. Un vero colpo firmato Samsung per celebrare gli atleti più forti del mondo.
Ecco, a seguire, la foto dello smartphone condivisa dal profilo ufficiale su Instagram di Samsung Italia: