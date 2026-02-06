Basta di Ghali, il significato della canzone: “Free tutti i maranza”

Qual è il significato di Basta di Ghali? La canzone è uscita qualche ora prima dell’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina (e non è un caso)

A sorpresa, Ghali è tornato dai fan con una canzone particolare, che invita a essere se stessi sempre e comunque, spezzando le catene che tengono legati a una vita che si vorrebbe vivere in modo diverso. Il titolo, Basta, non è stato scelto a caso e fa intuire il significato.

Basta di Ghali: il significato della canzone

Uscita il 6 febbraio 2026, Basta di Ghali è una canzone di protesta, che l’artista ha lanciato nel giorno della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina. Scritto dallo stesso artista, il brano ha un significato che si coglie fin dal titolo: è un appello, ma è anche un messaggio di speranza, un invito a fare di tutto per migliorare il proprio futuro.

“Basta Basta

Free tutti i maranza

Cifra troppo alta mamma mi è svenuta in banca

Qualcuno ci aiuti, cazzo, serve un’ambulanza“.

Dai maranza, oggi diventati una sorta di “problema” nazionale di cui si parla in tutti i talk show televisivi, alle auto di lusso “maybach” che per l’occasione diventano “mayday“, come un segnale di SOS: Ghali si appella a diverse citazioni per gridare il suo “basta”.

“Fare sto roba per me è un esercizio

Come portarla al museo egizio

Sono da solo ma sembro un esercito“.

Con Basta, Ghali non ha solo deciso di tornare alle origini, ma ha voluto ribadire ancora una volta che non si vergogna della sua famiglia e del suo passato, anzi, ne va fiero. La canzone, però, è anche un invito ad avere il coraggio di fermare ciò che non ci va bene, o che in un modo o nell’altro ci limita. Soltanto essendo davvero se stessi, si può vincere ogni battaglia.

Ecco il video di Basta di Ghali:

Basta di Ghali: il testo della canzone

Basta Basta

Free tutti i maranza

Cifra troppo alta mamma mi è svenuta in banca…

