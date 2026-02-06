Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini, significato: “Ci stavo male per te”

Qual è il significato di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini? La canzone ha ottenuto oltre 4 milioni di streaming su Spotify.

Anche se ha debuttato nel mondo della musica nel 2018, Elettra Lamborghini ha ottenuto successo a livello nazionale con Musica (E Il Resto Scompare). Una canzone che entra in testa fin dalle prime note, che racconta sentimenti che tutti hanno vissuto almeno una volta nella vita. Scopriamo il significato e il testo.

Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini: il significato

Musica (E Il Resto Scompare) è la canzone con cui Elettra Lamborghini si è presentata in gara al Festival di Sanremo 2020. Anche se nella classifica finale si è classificato solo al 21esimo posto, il brano ha avuto un enorme successo. Il ritmo è coinvolgente, ma anche il significato non è da meno. Racconta del potere che la musica può avere nei momenti bui, specialmente quando finisce una storia d’amore.

“Ci stavo male per te e ora no

Tanto lo sai che io faccio così (Faccio così)

Sola, sola, ti ho dato tutto e ancora ancora

Resto qui e non dico una parola“.

A tutti capita di vivere una relazione sbagliata e rendersene conto solo quando il danno è fatto. La protagonista di Musica (E Il Resto Scompare) si rende conto di essersi accontentata delle briciole, ma allo stesso tempo è consapevole di non aver “mai smesso di sorridere“.

“Tutto quello che resta quando penso a te è

Musica e il resto scompare

Musica e il resto scompare“.

La storia è finita, ma la sua vita no. Ha avuto una battuta d’arresto, si è chiusa in casa e ha curato le sue ferite. La musica è stata di grande aiuto e adesso è pronta per un altro “cabrón”.

Ecco il video di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini:

Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini: il testo

Mi piace la musica fino al mattino

Faccio casino lo stesso, ma non bevo vino

Ridi, cretino…

Continua per il testo integrale