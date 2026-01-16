Milano Cortina 2026, un bel malloppo per i vincitori: quanto valgono le medaglie

Quanto valgono le medaglie che i campioni riusciranno a portare a casa durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026? Scopriamo le cifre.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si avvicinano e l’Italia spera di riuscire a portare a casa diversi ori, ma non disdegna argenti e bronzi. D’altronde, abbiamo ben 200 partecipanti e giochiamo in patria, quindi la speranza è più che giustificata. Ma, quanto valgono le medaglie che andranno ai vincitori? Le somme sono più alte di quelle assegnate a Pyeongchang 2018.

Milano Cortina 2026: quanto valgono le medaglie?

Dal 6 al 22 febbraio vanno in scena i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento molto atteso, anche se causerà lo slittamento di Sanremo, nel corso del quale si disputeranno 16 discipline sportive diverse, con più di 2.900 atleti impegnati, di cui 200 italiani. In totale sono 116 eventi da medaglia, 83 di sport invernali e 33 di specialità del ghiaccio, per ben 19 giorni di gare. Come vuole la tradizione, per ogni competizione ci sono tre medaglie in palio: oro, argento e bronzo. Rispetto a Pyeongchang 2018, il loro valore è salito.

Durante le conferenze stampa per il -100 a Milano Cortina 2026, sono state svelate le cifre e possiamo ammettere che gli atleti che trionferanno porteranno a casa un bel malloppo. Nello specifico, i terzi classificati, quindi medaglia di bronzo, otterranno un premio di 60mila euro lordi, i secondi (argento) 90mila euro lordi e i primi (oro) 180mila euro lordi.

Nel 2022, vale la pena sottolinearlo, gli sportivi che hanno conquistato uno dei primi 3 posti alle Olimpiadi di Pechino hanno guadagnato le stesse cifre, mentre a Pyeongchang 2018 le somme erano inferiori: 150mila per l’oro, 75mila per l’argento e 50mila per il bronzo.

Milano Cortina 2026: le previsioni per l’Italia

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 non sono importanti solo perché si svolgono in Italia, ma anche perché il Belpaese non aveva mai avuto prima d’ora la qualificazione di così tanti atleti in una sola edizione. La speranza di tenere parecchie medaglie in patria sono tante, ma secondo le previsioni di Gracenote Sport i nostri campioni potrebbero ottenere ‘solo’ 18 premi. Nello specifico: 8 ori, 6 argenti, 4 bronzi.

Se così fosse, l’Italia si classificherebbe all’8° posto nel medagliere. Ricordiamo che a Pechino 2022, il Belpaese ha conquistato il 13esimo posto, con 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi, quindi sarebbe comunque un buon risultato.