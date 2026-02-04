Non solo sport: i luoghi più belli da vedere durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026

Quali sono i luoghi più belli da visitare durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026? Da Bormio alla Val di Anterselva, passando per Cortina.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 non sono soltanto l’occasione per assistere dal vivo a diverse discipline sportive, ma anche il momento ideale per visitare meravigliose zone italiane. Scopriamo quali sono i luoghi più belli da vedere almeno una volta nella vita.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: i luoghi più belli da visitare

Dal 6 al 22 febbraio si svolgono le tanto attese Olimpiadi Milano Cortina 2026. Tante le discipline protagoniste: dallo sci alpino e acrobatico al pattinaggio di figura, passando per lo snowboard e l’hockey sul ghiaccio. Anche se lo sport è l’attrazione principale, lo scenario che fa da sfondo merita attenzione. Tra una competizione e l’altra, ci sono diversi luoghi da visitare almeno una volta nella vita, che definire belli è riduttivo.

Valli verdi attraversate da torrenti, laghi immersi tra i ghiacciai e foreste, location naturali che tolgono il fiato. Tralasciando le Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’UNESCO, non possiamo che partire da Livigno. Immersa in una valle ampia e soleggiata a ridosso del Parco Nazionale dello Stelvio, con tanto di lago, la cittadina è circondata da valli suggestive, come la Val Federia e la Val Mora. Da vedere anche il Sentiero dell’arte, manifestazione internazionale d’arte contemporanea, e il percorso Troi da li Téa, un’escursione con le ciaspole che permette di ammirare le tradizionali baite.

Altra meta molto amata, specialmente dai Vip, è Bormio, sede di una delle terme più belle d’Italia. Dalla Valfurva alla Valle dei Forni, passando per il Sentiero dei Fiocchi e il Pedemontana della Reit: i sentieri da percorrere godendosi lo spettacolo circostante sono tanti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: gite per tutti i gusti

Tra i luoghi più belli da visitare durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 c’è, ovviamente, anche Cortina d’Ampezzo. Dalle Tofane al Cristallo, passando per le Cinque Torri: ambienti naturali da percorrere e vivere, lasciando a casa pensieri e problemi. Luoghi che permettono di rigenerarsi, ma pure location dove il lusso fa da padrone.

Parlando sempre di location naturali, la Valle di Anterselva con il suo lago e zone protette come Biotopo Rasun e le cascate di Klammabach ed Egger, e la Val di Fiemme meritano sicuramente una visita.